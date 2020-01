Papa lauda pescarii care aduna gunoaie din mari si le sorteaza pentru reciclare

Ziare.

"As dori sa-mi exprim recunostinta pentru curatarea apelor marii", le-a spus Suveranul Pontif pescarilor din San Benedetto del Tronto, un oras din centrul Italiei, situat pe tarmul Marii Adriatice, care colecteaza voluntar deseuri si apoi le sorteaza astfel incat sa poata fi reciclate."Aceasta initiativa este foarte importanta atat din cauza cantitatii mari de deseuri, in special din plastic, pe care le-ati recuperat, cat si - as spune mai presus de toate - pentru ca poate fi si deveni un model preluat in alte regiuni din Italia si din strainatate", a mai spus papa Francisc.Pescarii pe care papa i-a intalnit la Vatican aduna in fiecare saptamana in plasele lor aproximativ o tona de deseuri, dintre care 60% sunt de plastic.Se estimeaza ca 80% dintre deseurile din oceane provin de pe uscat, iar restul de 20% provin din transporturi maritime si din industria pescuitului.