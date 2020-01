Papa numeste prima femeie intr-o functie diplomatica inalta la Vatican

Ziare.

Francesca Di Giovanni, de origine italiana, laica, in varsta de 66 de ani, va ocupa un post nou creat intr-o diviziune cunoscuta sub numele de Sectia pentru Relatiile cu Statele, unde ocupa functia de subsecretar.Biserica Romano-Catolica permite doar barbatilor sa fie hirotonisiti preoti, iar femeilor le-au fost incredintate in mod traditional posturi aflate in umbra, din administratie.Grupurile de femei, inclusiv Uniunea Internationala a Superioarelor Generale (UISG), un organism-umbrela format din calugarite catolice, au solicitat de mult timp papei sa numeasca mai multe femei in posturi superioare in birocratia Vaticanului. Acestea au prezentat cifre potrivit carora mai mult de jumatate dintre cei 1,3 miliarde de catolici din lume sunt femei, iar apartenenta la ordinele religioase feminine este de aproximativ trei ori mai mare decat la ordinele masculine.Intr-un comunicat emis de Vatican, care confirma numirea lui Di Giovanni, se mentioneaza ca ea va superviza relatiile multilaterale in cadrul Secretariatului unde lucreaza din 1993. Di Giovanni este specialista in drept international si drepturile omului.Francesca Di Giovanni a declarat pe site-ul oficial al Vaticanului, Vatican News, ca numirea sa este "fara precedent", desi "responsabilitatea este asociata locului de munca, mai degraba decat faptului de a fi femeie"."O femeie poate avea anumite aptitudini pentru a identifica puncte comune, vindecand relatii in spiritul unitatii. Sper ca faptul ca sunt femeie sa se reflecte in mod pozitiv in aceasta sarcina, chiar daca sunt insusiri pe care cu siguranta le gasesc si la colegii mei barbati", a adaugat ea.Vaticanul, un stat suveran inconjurat de Roma, are relatii diplomatice cu peste 180 de tari, noteaza Reuters.In ciuda promisiunilor papei de a numi mai multe femei in posturi de decizie de la Vatican, Di Giovanni se alatura unui numar de doar jumatate de duzina de femei aflate in astfel de functii. Doua cele mai proeminente sunt Barbara Jatta, director la Muzeele Vaticanului, si Cristiane Murray, director sef adjunct al biroului de presa.Anul trecut, papa Francisc a numit de asemenea a numit primele femei - trei calugarite si o laica - in postul de consilier in cadrul secretariatului Sinodului, institutie ce organizeaza principalele intalniri ale episcopilor la nivel mondial, evenimente care au loc o data la cativa ani si care trateaza subiecte diferite.