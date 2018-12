Persoanele gay nu ar trebui sa faca parte din Biserica Catolica, sustine Papa Francisc

Ziare.

"Problema homosexualitatii este una foarte serioasa care trebuie discutata cu candidatii de la inceput", a declarat suveranul pontif."In societatile noastre pare ca homosexualitatea este la moda si acea mentalitate influenteaza si viata bisericii", a declarat el in cartea Puterea Vocatiei, publicata in Italia sambata. "Este ceva de care sunt ingrijorat, pentru ca poate la un moment dat nu a primit atat de multa atentie", afirma el in carte, o transcriere a unui interviu care va fi publicat in 10 limbi.Biserica Catolica vede homosexualitatea ca fiind un pacat. Viziunea suveranului pontif privind homosexualitatea nu este una noua. Un ordin privind pregatirea preotilor Bisericii Romano-Catolice din 2016 subliniaza importanta abstinentei sexuale si interzice persoanelor gay sau celor care sustin "cultura gay" sa faca parte din Biserica.Interzicerea persoanelor cu tendinte homosexuale de catre Biserica Catolica a inceput in 2005."Se poate ca atunci sa nu isi arate tendintele, dar apoi pot iesi la iveala", a declarat el. "In viata de preot, nu este loc pentru acest tip de afectiune. Drept urmare, biserica recomanda ca oamenii cu astfel de tendinte sa nu fie acceptati", a adaugat Papa Francisc.