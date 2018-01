Premiera la peste 10.000 de metri altitudine. Papa Francisc a casatorit in avion un cuplu de insotitori de zbor

Ziare.

Cei doi tineri, Carlos Ciuffardi, de 41 de ani si Paula Podest, de 39 de ani, voiau sa se casatoreasca in urma cu opt ani, insa cutremurul puternic din 27 februarie 2010 din Chile a daramant biserica pe care o alesesera pentru ceremonie.Cei doi insotitori de bord ai companiei LATAM Airlines faceau parte din echipajul zborului Santiago - Iquique si au dorit sa faca o fotografie impreuna cu Papa Francisc.Cand au fost intrebati daca sunt casatoriti, cei doi au povestit cele intamplate. Imediat, Suveranul Pontif i-a intrebat daca le-ar placea ca el sa oficieze ceremonia, in avion. Tinerii au acceptat, iar un cardinal chilian a scris de mana certificatul de casatorie, informeaza La Repubblica Papa Francisc i-a intrebat in mai multe randuri daca sunt siguri ca vor sa faca acest pas, iar ei nu au renuntat. Au primit binecuvantarea, la fel si verighetele pe care le poarta de la ceremonia civila din urma cu opt ani."Nu ne vine sa credem ca Papa ne-a casatorit", le-a spus Ciuffardi colegilor si reporterilor din avion. "Un papa nu a casatorit niciodata pe cineva in avion. Avem un documentar de la Vatican , este valid".Papa Francisc i-a dat miresei un rozariu alb, iar mirelui, unul negru. El l-a intrebat pe Ciuffardi daca sotia lui este inca seful, iar drept raspuns mirele a ras si a confirmat."Asta lipseste lumii, juramantul casatoriei. Sper ca asta sa motiveze cuplurile sa se casatoreasca", le-a spus Papa.Cei doi insotitori de zbor traiesc in Santiago si au doi copii.Este prima casatorie pe care Suveranul Pontif o oficiaza intr-un avion, la peste 10.000 de metri altitudine.