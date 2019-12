Premierul Maltei, afectat de cazul jurnalistei asasinate, s-a dus in vizita privata la Papa, dupa care va demisiona

Ziare.

com

Papa i-a primit in cursul diminetii intr-o audienta "strict privata" pe Joseph Muscat, sotia si alti membri ai familia acestuia, a comunicat Vaticanul.Contrar uzantelor, niciun jurnalist nu a fost acces la eveniment, despre care un purtator de cuvant al Vaticanului a precizat ca fusese programat de mai multe luni.Muscat a sosit la Roma vineri, dar si-a anulat in ultimul moment prezenta la MED 2019, o conferinta de politica externa, si nu i s-a oferit nicio intrevedere de catre omologul sau italian Giuseppe Conte.Duminica,, aflat la guvernare, pe 12 ianuarie si ca 'la cateva zile dupa aceea'pentru a evita ceea ce ei au numit a fi 'un exercitiu de propaganda' in favoarea lui Muscat.Stabilitatea politica a micii insule din Mediterana a fost zguduita recent de evolutiile in ancheta privind asasinarea in 2017 a jurnalistei Daphne Caruana Galizia, care acuza guvernul de coruptie.Muscat nu este implicat direct in ancheta, care a avansat rapid in ultimele saptamani, dar se afla sub presiune din cauza