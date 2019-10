Seful securitatii Vaticanului si principala garda de corp a papei Francisc a demisionat: Mi-a fost rusine de ce s-a intamplat

Ziare.

"Desi Comandantul (Jandarmeriei, Giani,) nu poarta nicio responsabilitate personala in desfasurarea evenimentelor, Domenico Giani i-a inaintat demisia sa Sfantului Parinte, din dragoste fata de Biserica si loialitate fata de Urmasul Sfantului Petru", arata comunicatul, adaugand ca demisia acestuia a fost acceptata de suveranul pontif.Demisia lui Giani, in varsta de 57 de ani, fost membru al serviciilor secrete italiene, aflat in functia de la Vatican din 2006, urmeaza dupa o serie de perchezitii fara precedent intreprinse de subordonatii sai asupra a doua birouri-cheie de la Vatican, Autoritatea pentru Informatii Financiare (AIF) si Secretariatul de Stat, la 2 octombrie.In cursul perchezitiilor, politia a confiscat documente si dispozitive electronice, Vaticanul afirmand ca s-a dat astfel curs plangerilor depuse de Banca Vaticanului si de Biroul Auditorului general, si avand legatura cu "operatiuni financiare derulate in decursul timpului".Vaticanul s-a aflat in fierbere dupa ce in presa a aparut o nota interna a politiei cu fotografii a cinci angajati, inclusiv numarul 2 al AIF si un monsenior din Secretariatul de Stat.Surse de la Vatican au declarat ca papa Francisc a fost suparat din cauza scurgerii in presa a notei, in care cei cinci, printre care o femeie, erau fotografiati intr-un format similar celui cu persoane cautate de politie.In comunicatul de luni, serviciul de presa al Vaticanului a condamnat aceasta scurgere in presa ca "aducatoare de prejudicii persoanelor implicate si imaginii Jandarmeriei".Intr-un interviu pentru presa de la Vatican, Giani a confirmat ca persoanele mentionate in documentul scurs in presa se afla sub ancheta si au fost sanctionate cu "o masura administrativa". Papa a fost foarte mahnit ca identitatile lor au fost dezvaluite, iar, "in calitate de Comandant, chiar si mie mi-a fost rusine de ce s-a intamplat", a mai spus Giani.Potrivit relatarilor presei, ancheta priveste investitii in proprietati imobiliare de lux la Londra si folosirea unor sume din fondul de caritate personal al papei.