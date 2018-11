Vizita Papei Francisc in Romania a fost amanata. Cand va veni, va merge in mai multe orase

Ziare.

"Stim ca va fi o vizita in Romania, stim ca era planuita pentru luna mai, dar avand in vedere summitul din 9 mai, tocmai Administratia guvernamentala si prezidentiala au spus ca nu pot organiza doua vizite intr-un termen atat de apropiat.Ca urmare, la sfarsitul acestei luni, urmeaza Nuntiatura Apostolica sa ne informeze cum s-a restabilit vizita Pontifului Roman. Ceea ce stim este ca nu va fi numai la Bucuresti, ci si in alte orase importante din tara noastra, dar nu este fixat programul. Sigur ca doresc sa vina la Cluj, sa vada statuia lui Iuliu Hossu", a spus PS Florentin Crihalmeanu.Informatia potrivit careia Papa Francisc ar putea efectua o vizita in Romania in mai 2019, a aparut la inceputul lunii octombrie . Papa Francisc urma sa se deplaseze la Bucuresti si in orasele bulgare Sofia si Plovdiv.