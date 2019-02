Ziua pe care n-o uiti niciodata

"Abuz spiritual"

"Realitatea a fost mai grava decat in film"

"Respectat pentru prima data"

Marek Lisinski nu va uita niciodata aceasta zi. Era 13 decembrie 1981, o duminica, si ultima noapte pe care si-a petrecut-o cu violatorul.Avand atunci 13 ani, cand a decis intr-o dimineata sa le dezvaluie mamei sale si bunicilor secretul. Preotul din localitate "ii facea lucruri urate", le-a spus baiatul. Dar alesese ziua nepotrivita pentru a se destainui. Pentru ca exact in acea zi generalul comunist Wojciech Jaruzelski anuntase legea martiala in Polonia, vorbind despre "razboi".La televizor, discursul generalului rula neintrerupt. Cuvantul "razboi" amintea familiei de perioada cumplita a ocuparii Poloniei de catre nemti. In acea stare generala de haos, dezvaluirile baiatului ramasesera neauzite. "Acum inteleg acest lucru", spune Lisinski, "dar ani de zile n-am putut sa-i iert".A ramas singur cu trauma sa. La 14 ani a inceput sa bea, devenind alcoolic. Timp de 30 de ani, nu a scos niciun cuvant despre violurile repetate din partea preotului. Abia la 43 de ani a rupt tacerea, incepand o terapie, care dureaza pana in prezent.Dar in ciuda terapiei, amintirile nu se lasa sterse. La varsta de 51 de ani mai are cosmaruri, prin care retraieste scenele abuzului. Are uneori momente ciudate in timpul zilei. Uneori simte nevoia sa se imbratiseze singur."Acest lucru inseamna ca trebuie sa-l imbratisez pe baiatul de 13 ani, care atunci nu a primit niciun ajutor. Dar problema cea mai mare este ca nu pot sa-l iubesc", spune Lisinski cu fata incremenita.Pedeapsa pentru faptas: trei ani de suspendare din functia de preot. In prezent lucreaza din nou ca duhovnic. Procesul civil este inca pe rol.Lisinksi, un barbat bine facut, cu parul carunt si privirea traumatizata, sta intr-o cafenea din Roma si bea Cola Zero.De 15 ani nu am mai consumat alcool, povesteste. Intr-o anumita masura a reusit sa-si puna ordine in viata. In anul 2013 a reusit sa puna bazele unei organizatii pentru sprijinirea victimelor abuzurilor sexuale.O alta victima este Mariusz Milewski. "A fost un caz foarte dificil", povesteste Lisinski, incruntat. "Baiatul fiind total singur, abuzatorul sau a fost extrem de perfid". Duhovnicul s-ar fi folosit de taina spovedaniei pentru a ajunge la telurile sale perverse. "Era duhovnicul intregii familii si cunostea toate slabiciunile noastre". Asa ca preotul stia ca baiatul de 9 ani, care slujea la altar, traia intr-o familie cu probleme. Nu avea acasa nici macar o baie."M-a invitat in locuinta sa. M-a intrebat daca nu vreau sa fac baie. Am spus ca da, pentru ca acasa nu aveam nici apa curenta. Dar m-am simtit ciudat cand a inceput el sa ma spele. Dupa care m-a obligat pentru prima data la sex oral", povesteste astazi barbatul de 28 de ani, cu privirea in pamant.Preotul l-a maltratat timp de noua ani. Sa nu fi simtit nevoia sa povesteasca cuiva? Milewski, un tip elocvent si amabil, ridica din umeri. "Cine sa creada un copil provenit dintr-o familie de alcoolici"? Este "tipic", adauga Marek Lisinski. Preotii pedofili isi cauta intentionat astfel de victime. In plus, isi tin victimele sub teroare psihica: "Daca povestesti cuiva, iti va muri mama", sau "Nu mai ajungi in Rai".Doris Wagner, teolog, numeste acest fenomen "abuz spiritual", intitulandu-si cartea in acest fel, ea insasi fiind victima abuzului.La fel ca Lisinski, nici Milewski nu poate sa scape de cosmaruri. Unul dintre cosmarurile care se tot intorc este acela in care preotul striga la el: "De ce mi-ai facut asta?" Conform psihologilor, urmarile tipice ale unui abuz sunt sentimente puternice de vinovatie si complexe.Atat Lisinsk, cat si Milewski povestesc si despre alt tip de cosmaruri. De pilda, "procesul canonic" impotriva preotilor pe care i-au denuntat. "In celebrul film polonez 'Klerus', apare o scena ingrozitoare, in care consiliul preotilor audiaza o victima si o ameninta.In cazul meu, realitatea a fost mai grava decat in film. Toti erau impotriva mea, inclusiv preotul care trebuia sa ma apere", povesteste Milewski, simtind inca umilinta. "Biserica voia sa ma prezinte ca pe cineva care minte si e interesat numai de bani".In final, preotul este chiar achitat de tribunalul episcopilor. Dar procesul in fata tribunalului civil ia o alta turnura. Aici, preotul este declarat vinovat. Primeste o pedeapsa cu inchisoarea de trei ani si nu are voie sa lucreze cu tineri si copii pe o perioada de zece ani. "Cel putin statul meu nu m-a lasat balta", spune Milewski. "Da, simt o usurare".Victimele abuzului in Biserica Catolica spun in mod unanim ca atitudinea sfidatoare a Bisericii este la fel de traumatizanta ca delictul in sine. Caracteristic este ca nici Lisinski si nici Milewski nu au gasit pana deunazi vreun preot care sa spuna ca le da crezare. Acum au gasit pe cineva. Dupa 38 de ani."I-am spus ca am fost in copilarie victima unui abuz sexual din partea unui preot. Mimica i s-a schimbat de la neutra la trista. In acel moment am vazut lacrmi in ochii sai. Fata i s-a cutremurat, dupa care mi-a sarutat mana" (foto), isi aminteste Lisinski.Si ochii sai lacrimeaza acum. "Pentru prima data dupa 38 de ani m-am simtit liber; eliberat de vina si de sentimente de rusine. Si alte victime imi scriu ca sunt impresionate de acest gest. Ma chinui degeaba de cinci ani sa fiu primit de ierarhi in Polonia. Sunt ignorat si acuzat. Aici a fost pentru prima data cand am simtit ca un duhovnic ma crede si ma respecta".Duhovnicul era papa Francisc. Se intampla in Cetatea Vaticanului, pe 20 februarie 2019. O a doua zi din viata sa, pe care Lisinski nu o va uita niciodata.