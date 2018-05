E oficial: Paraguay isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim

Ziare.

Presedintele american, Donald Trump, a anuntat in decembrie decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului , intrerupand traditia predecesorilor sai.Transferul foarte controversat al ambasadei Statelor Unite este prevazut la 14 mai, pentru a coincide cu a 70-a aniversare a crearii statului Israel.Intr-un scurt comunicat, ministerul paraguayan a anuntat "lansarea procesului de executie a deciziei prezidentiale (...) privind reprezentarea diplomatica a Paraguay in Israel".Luni, surse diplomatice de la Asuncion declarasera pentru AFP ca Paraguay studiaza aceasta posibilitate.Cu cateva ore inainte, purtatorul de cuvant al Ministerului israelian de Externe, Emmanuel Nahshon, a sarbatorit ca o certitudine transferul."Paraguay isi va deschide ambasada la Ierusalim la sfarsitul lunii mai! Presedintele (Horacio) Cartes va inaugura ambasada! Vesti excelente in timp ce recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului ia amploare", anuntase Nahshon intr-un mesaj pe Twitter, retransmis pe contul oficial al ministerului.Presedintele Cartes, care isi va incheia mandatul la 15 august, ar putea asista la inaugurarea noii ambasade pe 21 sau 22 mai si ar putea fi insotit de presedintele ales, Mario Abdo Benitez, a informat MAE israelian.