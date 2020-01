Evadare ca-n filme: 100 de detinuti au reusit sa scape printr-un tunel dintr-o inchisoare din Paraguay

Ziare.

Evadarea din inchisoarea Pedro Juan Caballero, situata la granita cu Brazilia , a avut loc duminica dimineata printr-un tunel sapat de detinuti, a anuntat purtatoarea de cuvant a politiei, Elena Andrada, citata de AFP.Acestia sunt aproximativ o suta de prizonieri paraguaieni si brazilieni, majoritatea membri ai organizatiei Primer Comando de la Capital (PCC).Potrivit purtatoarei de cuvant, evadarea este demna de un thriller de actiune. "Au construit un tunel asa cum se poate vedea in filme, cu iluminare interioara, pornind de la instalatiile sanitare ale inchisorii", a spus ea."Sunt doar 25 de metri intre tunel si cel mai apropiat gardian", a adaugat Andrada."Este o munca de cateva saptamani. Este evident ca personalul stia si nu a facut nimic", a declarat ministrul justitiei, Cecilia Perez, in declaratii de presa referitoare la tunel.Autoritatile au anuntat demiterea directorului unitatii penitenciare, precum si arestarea a zeci de gardieni."Exista o puternica suspiciune ca functionarii (care lucreaza in inchisoare) au fost implicati intr-un sistem de coruptie", a adaugat titulara justitiei, adaugand ca fugarii, dintre care 92 au fost numarati pana acum, sunt "extrem de periculosi''.Printre cei care au evadat sunt indivizi care au participat la un masacru intre bande rivale la inchisoarea San Pedro, la 16 iunie 2019, cand zece prizonieri au fost decapitati, a precizat purtatoarea de cuvant.Cinci autoutilitare cu care au fugit o parte dintre evadati au fost gasite incendiate la Ponta Pora, pe partea braziliana a zonei de frontiera, a adaugat purtatoarea de cuvant.Orasul paraguayan Pedro Juan Caballero este separat de Ponta Pora de un bulevard invecinat.