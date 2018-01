O aplicatie de fitness a dat de gol pozitia unor baze militare ale americanilor si aliatilor

Ziare.

Daca pozitia anumitor baze este cunoscuta de grupari susceptibile sa le atace, harta creata de sistemul de geolocalizare al aplicatiei de fitness dezvaluie si drumurile parcurse de militari in apropierea bazei, fapt ce le pune siguranta in pericol.Aplicatia a fost creata de Strava Labs si este folosita de militari pentru a tine evidenta exercitiilor fizice, potrivit AFP Harta din aplicatie arata deplasarile utilizatorilor, dar si intensitatea acestora pe un parcurs dat, constituind o "vizualizare in timp real a retelei mondiale de atleti care folosesc Strava".Zonele de pe harta sunt scoase in evidenta prin culori, harta Irakului fiind in mare parte inchisa la culoare, semn al unei slabe utilizari a aplicatiei Strava.Insa mai multe baze militare in care sunt stationate forte americane si aliatii lor apar contrastant pe harta.Acest lucru se intampla, de exemplu, la bazele Taji, la nord de Bagdad, Qayyarah, la sud de Mosul, Speicher, in apropiere de Tikrit si Al-Asad, in provincia Al-Anbar.Un aspect periculos este faptul ca anumite portiuni de drum ies in evidenta, semn ca utilizatorii aplicatiei au cu ei dispozitivele in timpul deplasarilor, putand sa dezvaluie itinerarii folosite de armata cu regularitate.In Afganistan, locuri precum baza aeriana de la Bagram (est) sau alte instalatii din sudul tarii indica o importanta concentrare de activitate.Tobias Schneider, un specialist in securitate care face parte din grupul care a descoperit ca pot fi reperate baze militare cu ajutorul hartii, remarca faptul ca sunt indicate instalatii militare din Siria si baza franceza de la Madama, in nordul Nigerului."In Siria, bazele coalitiei (conduse de SUA) sunt adevarate faruri in noapte (lumineaza pe harta aplicatiei - n.red.). Cateva puncte luminoase deasupra pozitiilor ruse cunoscute, niciun semn notabil in bazele irakiene", descrie Schneider pe contul sau de Twitter."O lectie ii asteapta pe multi luni", a adaugat el ironic, referindu-se la militari care probabil urmau sa fie mustrati din cauza ca au dezvaluit informatii confidentiale prin faptul ca si-au intretinut conditia fizica.Departamentul american al Apararii va "evalua" situatia:"Departamentul Apararii ia foarte in serios acest tip de chestiuni si va evalua situatia pentru a stabili daca sunt necesare formari suplimentare si daca este necesar sa fie dezvoltate politici suplimentare in vederea asigurarii securitatii personalului Departamentului atat pe teritoriu, cat si in strainatate".