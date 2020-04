Pandemia ameninta sa intarzie programele de inarmare ale Pentagonului

LIVE

Ziare.

com

Ellen Lord, subsecretar de stat in Ministerul Apararii, responsabila de achizitii si mentenanta a armamentului, nu a mentionat programe sau intreprinderi in mod special, ci a sugerat ca intarzierile ar fi larg raspandite, scrie dpa."Pe plan intern, constatam cele mai mari impacturi asupra lantului de aprovizionare a aviatiei, constructiilor navale si lansarilor spatiale de mica anvergura", a spus Lord.Pentagonul a incercat sa-si pastreze baza industriala solvabila si functionala in timpul pandemiei, inclusiv prin cresterea rambursarilor pentru lucrarile care nu sunt inca terminate.Aceasta schimbare va incepe saptamana aceasta prin alocarea a 3 miliarde de dolari in fluxul de numerar din partea Trezoreriei catre industrie, a spus ea.Subsecretarul de stat a felicitat companiile Lockheed Martin Corp si Boeing pentru angajamentul lor de a orienta aceste fonduri suplimentare catre furnizorii lor mai mici si si-a exprimat speranta ca si alte companii sa faca la fel.Pentagonul doreste de asemenea un sprijin suplimentar din partea Congresului pentru a ajuta companiile sa achite salariile si sa mentina intacte fortele de munca specializate chiar si acolo unde pandemia a fortat liniile de productie sa se inchida si a provocat alte perturbari. Ellen Lord a evitat sa intre in detalii.Pe ansamblu, sectorul apararii a continuat sa functioneze in timpul crizei provocate de COVID-19, datorita in mare parte efectivului sau declarat esential de catre Departamentul de Securitate Interna.Dar unele unitati, inclusiv liniile de productie Boeing din Puget Sound, statul Washington, au fost inchise temporar din cauza unor preocupari sanitare.Ellen Lord a spus ca doar 106 din cele 10.509 de companii din cadrul sectorului apararii au fost inchise, in timp ce alte 68 au fost inchise si redeschise. Dintre cei 11.413 de furnizori care compun vasta retea de aprovizionare a ministerului, 427 s-au inchis, iar 147 s-au inchis si s-au redeschis.Byron Callan, analist pentru Capital Alpha Partners, si-a exprimat surprinderea intr-o nota catre investitori ca alte parti ale industriei de aparare care se ocupa de MDAP (Major Defense Acquisition Programs) nu au suferit niciun fel de impact: de exemplu, sectorul electronic, al armelor si munitiilor ghidate cu precizie, al vehiculelor de toate tipurile, conform dpa.