Pentagonul a finantat forte de securitate acuzate ca rapesc copii si ii fac sclavi sexuali - raport declasificat

Ziare.

com

In raportul Sigar se afirma ca Pentagonul a incalcat de mai multe ori regula "Leahy Laws", potrivit careia nu pot fi sustinute forte de securitate straine daca exista informatii credibile privind incalcarea drepturilor omului, relateaza AFP.Astfel, 12 unitati de securitate afgane au fost implicate in incalcari ale drepturilor omului in 2013, insa au primit finantare americana datorita unei "clauze derogatorii", folosita si pentru alte unitati in 2014.Ministerul american al Apararii si Departamentul de Stat au "avut confirmarea ca unitati ale fortelor de securitate afgane au comis incalcari flagrante ale drepturilor omului", se arata in raport.Pentagonul a raspuns ca autorii raportului nu au tinut cont de "provocarile pe care le-au avut de confruntat fortele americane pentru a beneficia de sprijinul fortelor de securitate afgane".La 12 iunie 2017, 2.106 de responsabili americani se ocupau de 75 de cazuri de incalcare a drepturilor omului, intre care torturarea prizonierilor si agresiuni sexuale contra copiilor.Copiii sunt victime in Afganistan a "bacha bazi" (jocuri de baieti), o practica pedofila existenta in Politie, prin care baieti rapiti sunt machiati si imbracati in haine de femei pentru a dansa sau a deveni sclavi sexuali."Amploarea agresiunilor sexuale comise de fortele de securitate afgane contra copiilor nu va fi niciodata cunoscuta", se arata in raportul Sigar.