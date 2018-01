Pentagonul are o noua strategie de aparare dupa 10 ani: Teroristii nu mai sunt o prioritate, ci Rusia si China. Reactia Moscovei

Reactia Moscovei nu a intarziat

El a subliniat, vineri, la Washington, nevoia de modernizare a armatei americane deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatial si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze", transmite AFP. Presedintele american, Donald Trump, a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie de securitate nationala", iar documentul semnat de Mattis este declinarea militara a acesteia. Trump sublinia atunci ca "puteri rivale, Rusia si China, incearca sa puna sub semnul intrebarii influenta, valorile si bogatia Americii".Noua strategie americana de aparare,, "recunoaste ca Rusia si China in special au lucrat asiduu de mai multi ani pentru a-si dezvolta capacitatile militare", a explicat presei subsecretarul Apararii insarcinat cu strategia, Elbridge Colby, remarcand ca, in acest timp, Statele Unite s-au consacrat "luptei contra terorismului si a statelor paria".Documentul, de aproximativ 50 de pagini, din care Pentagonul a facut public doar un rezumat de zece pagini, acuza China ca a folosit "tactici economice pradatoare pentru a-si intimida vecinii, in timp ce militariza Marea Chinei".Cat priveste Rusia, aceasta este denuntata pentru ca a "incalcat frontierele tarilor vecine", o aluzie la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, in 2014, urmata de razboiul din estul Ucrainei.AFP noteaza ca aceste acuzatii risca sa provoace din nou puternice reactii din partea Moscovei si a Beijingului, care au denuntat in decembrie caracterul "imperialist" si "mentalitatea de Razboi Rece" a strategiei nationale a lui Donald Trump.Totusi, a subliniat Colby, "nu este vorba de o strategie de confruntare, ci de o strategie care recunoaste realitatea unei concurente" militare sporite din partea acestor doua mari puteri.Iranul si Coreea de Nord, plasate de Washington in categoria statelor "paria", "destabilizeaza regiunile lor incercand sa obtina arma nucleara si sustinand terorismul", a precizat acesta. DarPentru a raspunde acestui mediu mai nesigur, Statele Unite au decis sa fie mai putin previzibile si mai putin rigide."Schimband postura fortelor noastre, vom da prioritate pregatirii de lupta in conflicte majore, ceea ce ne va face strategic previzibili pentru aliatii nostri, dar operational imprevizibili pentru toti adversarii", a indicat Jim Mattis.In plus, Washingtonul incearca sa obtina de la aliati o mai buna "impartire a poverii", potrivit documentului, care propune intarirea NATO. "Asteptam de la aliatii nostri europeni sa-si respecte promisiunea de a creste bugetele lor de aparare si de modernizare pentru a intari alianta in fata grijilor comune de securitate", a precizat Mattis.Intrebat pe acest subiect, el a aratat ca a fost "incurajat" de primele raspunsuri ale aliatilor. "Merge mai bine decat ma asteptam", a declarat seful Pentagonului.Secretarul american al Apararii a subliniat ca, pentru o mai buna cooperare, Pentagonul trebuie sa invete "nu doar sa asculte", ci si sa "se lase convins" de aliatii sai.Noua strategie militara americana nu mentioneaza absolut nimic despre schimbarile climatice, pe care predecesorul lui Donald Trump, Barack Obama, le considera o veritabila miza pentru securitatea nationala.Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza France 24."Este regretabil ca, in locul unui dialog normal, in loc sa se foloseasca baza dreptului international, SUA se straduiesc sa-si dovedeasca pozitia de lider prin astfel de strategii si concepte conflictuale", a declarat oficialul rus intr-o conferinta de presa la Natiunile Unite.Ministrul rus a mai declarat ca Moscova este "deschisa dialogului" in privinta doctrinelor militare si a notat ca multi oficiali militari americani de rang inalt inteleg necesitatea unei "stabilitati strategice" care sa implice colaborarea Rusiei cu Statele Unite.