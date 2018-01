Pentagonul ascunde suprafata reala a teritoriului controlat de talibani in Afganistan

Ziare.

Aici, SUA poarta un razboi de peste 16 ani, cel mai lung conflict dus in strainatate in istoria lor.SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit marti ca Pentagonul i-a interzis sa publice, spre deosebire de anii precedenti, numarul districtelor controlate de rebeli si proportia populatiei afgane care se afla, mai mult sau mai putin, sub controlul acestora.Guvernul american publica uneori astfel de date pentru a arata terenul castigat de catre trupele afgane si influenta crescanda a puterii centrale de la Kabul, sustinuta cu miliarde de dolari.SIGAR, ale carui rapoarte sunt adeseori extrem de critice, s-a declarat deranjat de aceasta cerere, comenteaza marti AFP."Aceasta evolutie este ingrijoratoare din mai multe cauze, dar principala este ca'nesecretizate', destinate contribuabilului american", apreciaza John Sopko, controlorul general, in raportul trimestrial al SIGAR.. Totusi aceasta forta este sub comanda SUA, iar Statele Unite reprezinta o parte esentiala a misiunii, remarca in acest context AFP."In acest caz, misiunea 'Resolute Support' a NATO este cea care, ca prima autoritate de clasificare,", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Mike Andrews.Pentagonul a cerut, de asemenea, SIGAR - si aceasta pentru prima data din 2009 -din cadrul fortelor de securitate afgane.Iar daca Pentagonul decide sa ascunda statisticile, aceasta nu are drept explicatie faptul ca situatia se imbunatateste, noteaza France Presse."Istoric, numarul de districte controlate sau sub influenta guvernului a scazut de cand SIGAR a inceput sa-si publice statisticile, in timp ce numarul de districte controlate sau sub influenta rebelilor a crescut;", a subliniat John Sopko.In pofida anuntarii unei noi strategii de catre presedintele american Donald Trump, care nu este diferita de cea a predecesorului sau, Barack Obama, talibanii - si, din ce in ce mai des, ramura afgana a Statului Islamic - par sa castige initiativa pe teren.La aceasta se adauga pierderile grave in randul fortelor guvernamentale - politia si armata - coruptia care afecteaza moralul personalului si duce la numeroase dezertari., care ar trebui sa fie o adevarata fortareata cu numeroase baraje, cu zidurile sale impotriva exploziilor si o puternica prezenta a fortelor de ordine.