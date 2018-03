Pentagonul ii face pe plac lui Trump si anunta o parada militara la Washington. Dar fara tancuri!"

Ziare.

Pentagonul raspunde astfel dorintei presedintelui Donald Trump exprimate dupa ce a asistat la defilarea fortelor armate franceze pe 14 iulie anul trecut, la Paris, cand a fost oaspetele omologului sau Emmanuel Macron de ziua nationala a Frantei.Parada "se va concentra asupra contributiei veteranilor nostri de-a lungul istoriei armatei americane, incepand cu razboiul de independenta si cel din 1812, pana in zilele noastre, punand accent pe pretul libertatii", arata un memorandum privind "instructiuni preliminare in vederea pregatirii si realizarii unei parade militare", citat de AFP.Acelasi document transmis presei precizeaza, potrivit Reuters, ca la defilareIn schimb, manifestarea va include "o componenta aeriana masiva la finalul paradei".Dupa ce Trump a cerut Pentagonului, luna trecuta, sa analizeze posibilitatea organizarii paradei, Casa Alba a apreciat ca evenimentul va costa circa 30 de milioane de dolari. Consiliul Districtului Columbia a respins ideea defilarii pe Pennsylvania Avenue, unde se afla si hotelul Trump International. "Multumim, dar nu, multumim!", a scris intr-un mesaj pe Twitter autoritatea unitatii administrativ-teritoriale unde se afla capitala SUA.Reuters mentioneaza ca paradele militare, organizate in multe tari pentru etalarea fortelor armate cu ocazia zilelor nationale sau a aniversarilor unor victorii, sunt relativ rare in Statele Unite. In 1991, tancuri si mii de infanteristi au defilat prin Washington pentru a sarbatori victoria in primul razboi din Golf impotriva fortelor irakiene ale lui Saddam Hussein, care invadasera Kuweitul.