Pentagonul nu mai cumpara avioane stealth F-35, ca sa dea banii pentru zidul lui Trump

2,2 miliarde de dolari din aceste fonduri ar urma sa fie realocati din bugetul pe 2020 al Ministerului american al Apararii, fiind destinati initial cumpararii de echipamente pentru US Air Force si US Navy.Restul banilor vor fi redistribuiti din fonduri prevazute initial pentru operatiunile externe ale armatei americane, in Afganistan, Siria si Irak, conform documentelor citate de AFP si Reuters.Administratia Trump s-a angajat sa construiasca pana in noiembrie a.c., cand au loc alegerile prezidentiale, cel putin 400 de mile (640 km) din controversatul "zid" antiimigratie, despre care Donald Trump a afirmat in campania din 2016 ca va fi platit de Mexic, care insa deocamdata a refuzat acest lucru.Ultimele statistici, de la finele lui decembrie, ale Administratiei americane pentru vami si protectia granitelor arata ca s-au construit deocamdata aproape 100 de mile (160 km) din noul zid, fiind vorba in totalitate de bariere ce au inlocuit structurile existente.