Pentagonul trimite in Arabia Saudita 200 de militari si rachete Patriot

"Aceasta desfasurare va intari apararea aeriana si antiracheta a regatului pentru infrastructurile militare si civile cruciale", a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman, lansand totodata un apel si "altor tari" sa "contribuie la un efort international vizand intarirea apararii Arabiei Saudite".Anuntul a fost facut intr-un context de puternice tensiuni in regiune, relateaza AFP, in timp ce liderii american si iranian au evitat sa se intalneasca la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in aceasta saptamana."Este important de notat ca aceste masuri stau marturie angajamentului nostru fata de partenerii regionali, precum si de securitatea si stabilitatea Orientului Mijlociu", a adaugat reprezentantul Pentagonului.Va fi prima desfasurare de acest tip dupa retragerea trupelor americane in 2003, trimise pe teritoriul saudit vreme de 12 ani si doua razboaie contra Irakului.Vineri, Statele Unite au anuntat trimiterea de trupe suplimentare in Golf, dupa atacurile contra regatului petrolier, o decizie salutata de autoritatile saudite, mai scrie AFP.