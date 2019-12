SUA aloca un ajutor militar de 175 de milioane de dolari tarilor baltice

Ziare.

Ajutorul general, in valoare de 125 de milioane de dolari, a fost suplimentat pentru prima oara cu o linie de buget de 50 de milioane de dolari destinata consolidarii capacitatilor aeriene ale celor trei foste republici sovietice - un punct slab, considera experti, in apararea acestora, relateaza Associated Press.Obiectivul global al ajutorului militar acordat de Washington Tallinnului, Rigai si Vilniusului este consolidarea "disuasiunii si apararii tarilor baltice, inclusiv in domeniul spatial si in special al apararii aeriene", a precizat intr-un comunicat ministrul eston al Apararii, Juri Luik.Cele trei tari au aderat la NATO in 2004 si sunt aliati credinciosi ai SUA.Statele si-au exprimat ingrijorarea fata de o scadere a interesului administratiei presedintelui american Donald Trump fata de relatiile transatlantice si apararea comuna in NATO, mai ales dupa ce locatarul Casei Albe a catalogat drept "depasita" Alianta.Insa Estonia considera ca ajutorul american este un indiciu puternic al angajamentului Statelor Unite fata de NATO si tarile baltice."Aliatul nostru (american) isi confirma angajamentul fata de apararea colectiva (a NATO) pe flancul de est" al Aliantei, apreciaza Luik.Estonia, Letonia si Lituania nu detin avioane de lupta, iar NATO efectueaza misiuni de patrulare in spatiul aerian baltic prin rotatie, la patru luni, din Estonia si Letonia."Tranzitia de la misiuni de patrulare aeriene (baltice) la aparare aeriana necesita o decizie comuna a aliatilor (NATO), insa pozitia si sustinerea americane sunt foarte importante", a subliniat Luik.O aparare aeriana adecvata a regiunii baltice consta intr-o buna functionare a unui sistem de alertare timpurie, capacitati de supraveghere, sisteme antiaeriene si un personal calificat, subliniaza ministerul.Legea bugetului Apararii americane (National Defense Authorization Act), care prevede intre altele ajutorul militar destinat tarilor baltice, a fost promulgata saptamana trecuta de Trump.Legea prevede o clauza a solidaritatii, care confirma angajamentul Washingtonului in regiunea baltica.