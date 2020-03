SUA incep lupta cu pandemia: Pentagonul trimite doua nave spital in Pacific si Atlantic

LIVE

Astfel, autoritatile americane incearca sa mai elibereze din presiunea pe care pandemia o va pune pe spitalele civile, relateaza CNN Pentagonul a confirmat, de asemenea, ca va asigura 2.000 de paturi de spital pentru aceste nave. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat miercuri ca doar statul sau are nevoie de o suplimentare de 50.000 de locuri, in conditiile in care una din nave va andoca aici."Am desfasurat, dupa cum a anuntat presedintele Trump, navele spital Mercy si Comfort. Vrem sa marim capacitatea medicala a tarii. De asemenea, am alertat si mai multe spitale sa se pregateasca pentru ca, atunci cand e nevoie, sa actioneze cat mai bine", a declarat Esper, intr-o conferinta de presa de la Casa Alba, sustinuta miercuri.Cuomo a anuntat si el miercuri ca nava spital Comfort va fi andocata in portul New York City.El a catalogat aceasta decizie a Pentagonului ca fiind una "extraordinara", pentru ca nava Comfort este "efectiv un spital plutitor".Totusi, pana la desfasurarea acestor nave, vor trece cateva saptamani, potrivit sursei citate, astfel ca autoritatile spera ca numarul de infectari si decese cauzate de coronavirus sa nu explodeze pana atunci.Mercy ar putea fi trimisa in teritoriu mai devreme, dar Pentagonul nu a precizat unde anume va andoca aceasta nava spital."Comfort, care va fi trimisa pe Coasta de Est, ar trebui sa fie gata in cateva saptamani. Mercy, care va fi trimisa pe Coasta de Vest, ar trebui sa fie gata intr-o saptamana - doua. Oricum, pana la finalul acestei luni, Mercy va fi gata", a precizat Esper pentru CNN.Fiecare nava are o capacitate de aproximativ 1.000 de paturi.A.D.