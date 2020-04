Portugalia va ridica treptat restrictiile, incepand din luna mai

Ziare.

Costa a declarat pentru cotidianul Expresso ca noile reguli vor fi anuntate pe 30 aprilie.Premierul portughez a spus ca executivul sau ia in calcul redeschiderea magazinelor, a saloanelor de infrumusetare si gradinitelor, alaturi de alte business-uri, dupa ce starea de urgenta se va incheia pe 2 mai.Restaurantele si cafenelele, salile de cinema si institutiile culturale ar putea de asemenea sa inceapa sa fie redeschise inainte de inceputul verii, a sugerat el, insa adunarile mari de oameni vor continua sa fie interzise in viitorul apropiat.Relaxarea restrictiilor se va face cu conditia ca numarul de contaminari sa ramana scazut, a adaugat el.Portugalia a declarat stare de urgenta pe 18 martie, pentru prima data dupa ce democratia a fost reinstaurata in aceasta tara, la mijlocul anilor 1970.Numarul de cazuri de contaminare confirmate a urcat sambata in Portugalia la aproape 20.000 si aproape 700 de oameni au murit de COVID-19.Potrivit autoritatilor, varful de contaminari s-a inregistrat in Portugalia la sfarsitul lui martie.