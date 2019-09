Un elicopter folosit pentru stingerea incendiilor s-a prabusit in Portugalia: Pilotul a murit

Ziare.

com

Victima apartinea uneia dintre brigazile Afocelca, corpul de pompieri privat care deserveste industria de celuloza in timpul verii, si care a intervenit la incendiu la solicitarea protectiei civile, a precizat purtatorul de cuvant."Coada elicopterului a lovit o linie de inalta tensiune", a povestit un martor pentru postul de televiziune SIC Noticias.Pilotul, in jur de 30 de ani, se afla singur la bordul aparatului in momentul producerii accidentului, potrivit presei locale.Accidentul a avut loc la Sobrado, in regiunea Porto, unde 75 de pompieri au fost desfasurati pentru stingerea unui incendiu, potrivit protectiei civile.Portugalia se afla pana duminica in alerta maxima in ceea ce priveste riscul de incendii, din cauza temperaturilor ridicate.Joi dupa-amiaza, aproape 3.000 de pompieri, ajutati de 23 de aeronave, au fost desfasurati in mai multe zone din tara afectate de incendii.