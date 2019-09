Cati oameni ar muri in primele ore ale unui razboi nuclear - studiu

Ziare.

Dar ce s-ar intampla daca ar incepe un razboi mondial? Oamenii de stiinta de la Universitatea americana Princeton au un posibil raspuns, conform IFL Science Date fiind datele cunoscute in prezent, 91,5 milioane de oameni ori ar muri ori ar fi raniti. Astfel, se estimeaza ca 34,1 milioane ar muri, iar 57,4 milioane ar fi raniti doar in primele ore de la inceperea conflictului.Echipa de cercetatori chiar a realizat un clip in care se detaliaza etapele conflictului. La baza sunt date si informatii reale, legate de raza armelor nucleare, cat si tintele "ideale".Potrivit oamenilor de stiinta, razboiul ar avea 4 faze, de la lansarile menite sa intimideze, avertismente, pana la distrugerea in masa a oraselor importante.Conflictul inchipuit ar fi intre fortele SUA - NATO si Rusia. Simularea incepe cu o lansare menita sa intimideze. Insa lucrurile escaladeaza. Rusia ar trimite 300 de focoase, incercand sa nimereasca baze NATO din intreaga Europa. NATO ar replica, trimitand 180. Aceasta faza ar dura trei ore si ar rani grav 2,6 milioane de oameni, se arata in scenariu.Si totul ar merge din rau in mai rau. Indata ce fortele militare europene ar fi invinse, SUA ar interveni cu 600 de focoase aduse de peste Ocean, Rusia fiind lovita din submarine. Bineinteles ca va reactiona, iar in doar 45 de minute 3,4 milioane de oameni ar fi ori morti ori schiloditi.Ai crede ca sunt suficiente atatea pierderi de vieti omenesti, dar lucrurile ar putea sta chiar mai rau, arata scenariul. Urmatorul pas, cel final, este sa fie facute cat mai multe victime si pierderi taberei adverse. Ambele parti ar tinti cele mai populate 30 de orase ale rivalului, folosind circa 5-10 focoase in fiecare urbe, in functie de marimea acesteia. In decurs de 45 de minute, 85,3 milioane de oameni ar fi victime ale armelor nucleare.Chiar si asa, la final fiecare dintre cele doua parti tot ar mai avea cateva mii de arme nucleare ramase. In acest scenariu nu intervin cu arme nucleare si alte natiuni.A.P.