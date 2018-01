Confruntari militare intre India si Pakistan, cu zeci de civili victime

Ziare.

Autoritatile indiene au anuntat ca doi civili si doi militari au murit, iar alti 24 de civili si doi militari au fost raniti in schimburi de focuri in Kashmirul indian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.La randul lor, autoritatile pakistaneze au acuzat armata indiana ca a ucis un civil, ranind alti noua, in zona Sialkot, situata in partea pakistaneza a provinciei Kashmir.Cele doua tari se acuza de incalcarea armistitiului din 2003.Ministerul pakistanez de Externe l-a convocat pe vicecomisarul indian J.P. Singh pentru a oferi explicatii despre "incalcarea armistitiului" de catre India.