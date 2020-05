Intrarea in lumea postliberala. Razboaiele generatiei noastre

*

Valentin Naumescu este conferentiar doctor abilitat in domeniul relatii internationale la Facultatea de Studii Europene a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si presedintele asociatiei Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana (proiectul Romania Europeana).

Ziare.

com

O mica si temporara, care a supravietuit mai putin de o suta de ani, intr-un ocean istoric multimilenar al regimurilor autocrate, violente si tiranice ce s-au succedat din antichitate pana in secolul XX. Oamenii au trait in cea mai mare parte a timpului sub dominatia unor sefi de trib, regi, faraoni, imparati, cardinali ai inchizitiei, tari, hani, voievozi si sultani nemilosi, cu invazii si razboaie dupa razboaie, cu comisari ai poporului abrutizati si fuhreri paranoici, cu duci inchipuiti, amirali fascisti si maresali criminali de razboi, cu stapani de sclavi, colonisti, revolutionari cu basca si secretari de partid sfertodocti si obtuzi al caror etos era expansiunea continua a puterii personale si de grup si subjugarea oamenilor. Exceptand scurta paranteza liberala occidentala, aceasta a fost, in esenta, istoria lumii. Ne temem acum ca aceasta miraculoasa fereastra istorica a sistemului bazat pe drepturile si libertatile individuale s-ar putea inchide.Pentru cetatenii Europei de Vest, lumea liberala a inceput pe 8 mai 1945, dupa capitularea Germaniei naziste. Pentru cei din Est, a inceput mai tarziu, la finalul lui 1989, odata cu prabusirea dictaturilor comuniste in care au fost fortati sa traiasca dupa 1945.Unii istorici mai includ in epoca liberala si cele doua decenii postimperiale interbelice (1919-1939), scurtate insa dramatic de ascensiunea regimurilor fasciste revansarde din Europa anilor '30, de crimele ideologice si epurarile abominabile din Uniunea Sovietica si de razboaiele de o cruzime inimaginabila ale Asiei, sub ocupatia Japoniei imperiale. Despre Africa, Orientul Mijlociu sau America Latina ce sa mai vorbim?, probabil nu au cunoscut niciodata si nu cunosc nici acum in profunzime paradigma lumii liberale ca mod de viata si sistem de gandire, ci (cel mult) franturi de libertate secventiala, intrerupte de noi episoade de ura si violenta.Si vest-europenii, si est-europenii s-au alaturat de fapt, e drept in epoci diferite, la 45 de ani distanta unii de altii,, incontestabil cea mai avansata in plan politic, industrial si tehnologic in secolele al XIX-lea si al XX-lea. Marea Britanie si Statele Unite ale Americii au purtat stindardul valorilor liberale incepand din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, inspirand Europa secolului XX si conturand in final caracteristicile lumii libere/liberale, impunand democratizarea, globalizarea precum si ceea ce numim in sistemul relatiilor internationaleToate acestea au in spate imensele realizari ale democratiilor de limba engleza, de dincoace si de dincolo de Atlantic, care au adus omenirii cel mai impresionant pachet de drepturi si libertati individuale, de prosperitate si securitate, de care au beneficiat vreodata natiunile moderne. Cu atat mai mult ne temem astazi pentru perspectivele democratiei liberale cu cat tendintele populiste iliberale au avut castig de cauza in ultimii ani tocmai in SUA si Marea Britanie, adica in cele mai solide si mai experimentate sisteme democratice ale lumii libere.Aceasta fereastra liberala a fost pana acum atat de scurta incat, pentru cei din generatia noastra, daca ea s-ar termina maine sau peste cinci ani, lasand locul unor regimuri dure, ale autoritatii si controlului, nici nu ar marca o premiera in viata noastra, ci doar. A fost atat de putin, atat de scurt. Trebuie sa intelegem ca lumea liberala in care (inca) mai traim astazi nu ne este data ca vesnica garantie si mai ales sa nu credem ca nimic nu se mai poate schimba vreodata ca principii ale guvernarii, ci ca este doar ca o sansa si un privilegiu pe care le avem in prezent, de a trai in libertate, democratie si securitate, valori pe care avem datoria sa le aparam in fiecare moment, in fiecare criza prin care trecem.Nu as lega neaparat intrarea in lumea postliberala desi de consecintele politice, economice, administrative si chiar culturale ale post-pandemiei, dar nici nu neg ca aceasta uriasa intrerupere (considerata temporara) a vietii normale a lumii libere nu ar putea avea efecte transformatorii pe termen foarte lung. Tendintele disruptive nu sunt de ieri, de azi. Adevarul este ca, poate dupa 9/11 sau criza UE inceputa in 2005. Am scris, si eu, si alti autori, de prea multe ori pe aceasta tema pentru a mai relua aici argumentele tezei si motivele declinului valorilor liberale.Care ar fi insace pare sa se nasca in aceasta perioada a succesiunii de crize?Succint, am putea identifica urmatoarele tendinte:existente pe plan intern si international. Urmarirea propriilor interese. Nimeni nu se mai intelege cu nimeni (progresistii cu conservatorii, tinerii cu batranii, saracii cu bogatii, ateii cu religiosii, educatii cu ignorantii, bugetarii cu corporatistii, patronii cu angajatii, etniile si rasele intre ele etc.) nici in interiorul societatilor, nici pe plan extern, ca interese ale statelor. Agresivitate si ostilitate in crestere, de toate tipurile. Asadar o lume conflictuala, egoista si irascibila.. O lume intens radicalizata si polarizata, cu o falie tot mai adanca intre suporterii libertatilor, deschiderii si corectitudinii politice, pe de o parte, si cei ai masurilor autoritare, ai inchiderii politico-administrative, protectiei si abordarilor identitare (pe linii de clivaj statale, nationale, ideologice, etnice, religioase, rasiale, traditionaliste etc.), pe de alta parte. O lume politica a populismului, frustrarilor si discursului urii reciproce., cauzata de revigorarea abordarilor identitare, cu toate consecintele care decurg de aici (nationalism, xenofobie, sovinism, rasism, fundamentalisme de toate tipurile). O lume intoleranta, gata sa riposteze la atacuri reale sau inchipuite si sa respinga intrusii, bazata pe optiuni ireconciliabile., pe fondul incertitudinilor, imprevizibilitatii, spaimelor fata de necunoscut, amenintarilor permanente. O lume anxioasa., din motive subiective (ideologice) sau obiective (protectia anti-COVID 19, apararea antiterorism etc.). O lume reglementata mult mai strict, mai atent controlata si monitorizata, cu mai multe masuri de impunere.pentru influenta in sistemul relatiilor internationale, cu recrearea sferelor de influenta continentale, subcontinentale si regionale, si reaparitia tensiunilor strategice, geopolitice, economice, informationale etc. intre actorii globali SUA, China, UE si Rusia. O lume agresiv concurentiala, cu arma (la propriu si la figurat) mereu la picior, gata sa infrunte adversarul. Cea mai nepregatita si mai naiva in aceasta noua lume postliberala pare de departe Uniunea Europeana, ultimul mare aparator al valorilor liberale, multilateralismului, globalizarii si progresului., atat in interiorul societatilor (intre indivizi, grupuri sociale, intre majoritate si minoritati etc.) cat si pe plan international, intre state. Neincredere inclusiv in expertiza si competenta profesionala, contestarea adevarurilor stiintifice, teoria conspiratiei, fake news abundent. O lume debusolata si confuza, in criza de incredere., data de motive obiective (schimbari climatice, riscuri economice, pandemice etc.) sau subiective (politice, ideologice, concurentiale, discursul urii etc.). O lume esentialmente nesigura si neprietenoasa., data de spargerea sistemelor mari (globale, multilaterale) in sisteme mai mici si abordari mai egoiste (minilateralism sau chiar unilateralism). Aparitia grupurilor de state, inclusiv in cadrul Uniunii Europene (vezi tema corona-bondurilor europene). Punerea in discutie a solidaritatii. Elaborarea strategiilor politice si economice ale statelor si companiilor (poate chiar si ale comunitatilor locale, familiilor si indivizilor) in cheie precauta si sceptica, cu masuri mai puternice de siguranta si delimitare de exterior, de conservare a resurselor proprii si cu scenarii de salvare pe cont propriu. O lume impartita, segmentata, greu de articulat in jurul unor obiective comune., care exercita o presiune in crestere asupra indivizilor, familiilor, companiilor, comunitatilor socio-profesionale si chiar statelor. Schimbarea continua oboseste si nevrozeaza. O lume stresata si stresanta.Iata, pe scurt, lumea nascenta postliberala. Unii vor sti sa traiasca si sa performeze in aceasta lume, luptand pentru fiecare gura de aer, altii nu, vor abandona lupta. Tehnologia isi va arata multiplele ei fete, va facilita comunicarea dar totodata si controlul, restrangerea libertatilor si violarea intimitatii. Politica se va intoarce la argumentul fortei, fie el economic, strategic, al ponderii (dimensiunii populatiei si teritoriului) sau militar.. Bun, poate ca vom fi norocosi in sensul de a nu duce un razboi cu pusca in mana (desi nici asta nu este sigur), ca bunicii nostri, sau de a nu trece prin intunericul unei dictaturi, ca parintii nostri (desi si noi ne-am trait copilaria in bezna si vitregiile comunismului). DarFeriti probabil de spectrul unui razboi mondial conventional, vom avea insa conflicte dure intre noi si cu cei din exterior, ne vom razboi ideologic, vom uri si vom fi urati mai mult decat pana acum (stati sa vedeti cum va arata campania electorala de la noi si "dialogul" taberelor politice pe Facebook si la televiziuni dupa pandemie), vom fi iarasi la periferia sferelor de influenta si in zona fierbinte a ciocnirii dintre ele, vom fi neincrezatori si suspiciosi, la randul nostru lipsiti de credibilitate pentru cei din jurul nostru (prin apartenenta si optiunile noastre diferite politice, ideologice, de partid, prin interesele noastre economice, profesionale, sociale, nationale divergente etc.),decat pana acum cateva luni, vom simti mai aspru apasarea granitelor, limitelor si frontierelor, intr-o lume mai stramta si mai fragmentata, vom fi la randul nostru intr-o continua schimbare, atat cat ne vor permite resursele si energia interioara. Acestea vor fi, pe scurt, razboaiele generatiei noastre si ale celor care urmeaza sa traiasca in noul sistem nascut din crizele ordinii liberale.Nu va fi simpla viata in lumea postliberala (cum nu a fost nici in cea liberala, departe de a fi fost perfecta), dar, vorba aceea, macar. Nu e o gluma, chiar avem uneori impresia ca multi dintre cei care contesta vehement lumea liberala s-au cam plictisit de atata bine cat a fost in Occident si in Uniunea Europeana.