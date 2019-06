Lectiile uitate ale D-Day si cum poate reveni razboiul in Europa

"O chestiune de razboi si pace"

Ce mai spectacol a fost aceasta a 75-a aniversare a D-Day! O cupola imensa construita in orasul britanic Portsmouth, un show militar, altul multimedia. Cei 300 de veterani care au participat la debarcarea din Normandia au urcat cu mare pompa pe scena.Pe ridurile de pe fetele acestor barbati, toti trecuti de 90 de ani, se vede cel mai bine cat este de important sa ne amintim de national-socialism, de Al Doilea Razboi Mondial, de pacea care a urmat si care domneste de atunci in Europa.Dictonul "Sa nu uitam niciodata!" se refera desigur la regimul nazist criminal al lui Adolf Hitler, care a dorit exterminarea tuturor celor care nu acceptau regulile inguste ale rasei germane dominante si care a provocat a doua conflagratie mondiala.Trebuie sa ne amintim insa si de milioanele de oameni din lumea intreaga care s-au unit pentru a se opune regimului nazist, platind pentru asta cu o mare de sange. Cei 150.000 de soldati aliati care au debarcat in Normandia in urma cu 75 de ani sunt reprezentativi in acest sens, indiferent de nationalitatea lor.Sau cum a spus fostul presedinte francez Francois Hollande, la aniversarea a 70 de ani de la sfarsitul marii conflagratii mondiale: "Victoria de la 8 mai nu a fost victoria unei natiuni asupra alteia. A fost victoria unui ideal asupra unei ideologii totalitare."Ce ne sperie la aceste zile este faptul ca trebuie sa ne reamintim ofensiv de toti factorii care au facut posibila pacea in primul rand. Acestia sunt: recunoasterea neconditionata a drepturilor omului ca baza a oricarei forme de ordine civilizatoare, dreptul international incontestabil, cooperarea multilaterala si respingerea nationalismului.Este clar ca in acest sens este nevoie de organizatii supranationale puternice. Deja fostul cancelar german Helmut Kohl a evidentiat mereu acest aspect, atunci cand a spus ca unitatea europeana nu ar fi doar un proiect economic, ci o chestiune existentiala de razboi si pace.Aceasta constiinta se pierde insa in multe locuri. In Marea Britanie, de exemplu, gazda aniversarii de anul acesta, tara care crede ca se va descurca mai bine singura decat in alianta cu partenerii ei din Uniunea Europeana. O tara in care adeptii radicali ai Brexit accepta inclusiv dezavantaje economice majore, doar pentru afirmarea mandriei lor nationale.In toata Europa pare sa se raspandeasca aceasta ideologie: nationalismul nu se strecoara in fata doar in Ungaria, Polonia sau Italia, ci si in Germania, unde populistii de dreapta de la AfD au ajuns chiar sa castige alegeri in landurile din estul tarii.Personificarea acestui fenomen este insa presedintele american Donald Trump: pentru el a devenit programatica folosirea altor natiuni ca simple mijloace in indeplinirea obiectivului "Make America great again".El declanseaza astfel fara mari ezitari crize economice, conflicte politico-militare si respinge obiective de protectia climei adoptate de lumea intreaga.Ramane insa lectia esentiala a D-Day sau a zilei de 8 mai: acolo unde popoarele lucreaza impreuna, se inregistreaza si succesele. In partile unde domneste nationalismul, razboiul si violenta nu sunt nici ele departe.