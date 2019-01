Libanul propune crearea unei banci arabe pentru reconstructia tarilor afectate de razboi

Ziare.

Aceasta banca "ar ajuta toate statele si popoarele arabe afectate de conflicte sa-si depaseasca situatia critica", a pledat Aoun, in contextul in care razboaiele fac in prezent ravagii in Siria si Yemen, iar tarile vecine sunt de asemenea afectate de afluxul de refugiati, relateaza AFP.In Siria, costul distrugerilor cauzate de razboi este estimat de ONU la circa 400 de miliarde de dolari (circa 350 miliarde de euro).Propunerea lui Aoun a fost formulata in cadrul unui al patrulea summit economic al Ligii Arabe, unde sefii de stat si monarhii au stralucit prin absenta, desi mai multe tari membre se confrunta cu dificultati economice.Duminica, in afara de presedintele libanez, doar emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad Al Thani, si presedintele Mauritaniei, Mohamed Ould Abdel Aziz, au fost prezenti la deschiderea intalnirii.Celelalte tari au fost reprezentate de delegatii conduse de premier, de seful Parlamentului sau de ministri.