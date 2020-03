Lumea dupa COVID19

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

Cei puternici multidimensional, care sunt nemultumiti de actuala ordine mondiala, vor raspunde la intrebarile de mai sus ca Lumea oricum trebuie schimbata si ca pandemia este un prilej la fel de bun ca oricare altul pentru aceasta schimbare. Dar nu schimbare de dragul schimbarii, ci schimbare ca sa le serveasca lor interesele. Ca de aceea sunt ei nemultumiti de actuala ordine mondiala, deoarece ea, ordinea, nu le serveste intocmai interesele. Sau chiar ii incurca in satisfacerea lor.Cei care si-au dezvoltat o putere militara in defavoarea altor forme de putere care sa conteze pe Lumea asta, cum ar fi puterea politica, cea economica, cea diplomatica, culturala, sau de civilizatie, vor raspunde ca Lumea de dupa COVID19 va trebui sa tina seama mai mult de ei, sa tremure la zornaitul armelor pe care ei le-au strans, slabind astfel propriile lor puteri de alta natura si ca acest lucru presupune abandonarea globalizarii, unde puterea militara a oricarui stat este insuficienta pentru a conta de-adevaratelea si revenirea la polii de putere militara regionali, cum erau ei in secolul trecut, dar cu armele acestui secol. Adica, o noua ordine mondiala care a mai fost, dar cu noi actori, sau cu aceiasi actori dar cu arme noi.Cei care si-au bazat identitatea nationala pe un singur rol international, cum ar fi cel de sursa de energie sau materii prime strategice, vor raspunde la intrebarea despre cum va arata Lumea dupa COVID19 cu ce le-ar placea lor sa fie. O Lume de-globalizata, dependenta de ei, de materiile lor prime si de sursele lor de energie, care sa faca frumos in fata lor si sa le gadile orgoliile.Cei care nu conteaza nici ca putere de orice fel, nici ca influenta si nici ca dependenta in Lumea asta vor raspunde ca Lumea de dupa COVID19 trebuie sa fie o Lume diferita, in care si ei sa conteze. Daca nu pe baza de argumente concrete, macar sa conteze moral, in sensul ca au si ei dreptul sa existe pe Lumea asta si sa se exprime asupra modului cum va arata ea, Lumea, in viitor.Deci, cum ziceam, ne asteptam la raspunsuri diferite, in functie de pe cine intrebam. Ce au in comun aceste raspunsuri este ca pandemia COVID19 ar trebui folosita ca un prilej istoric, cu valoare strategica, de a schimba ordinea mondiala actuala.Din public, sub forma de comentariu, ar trebui sa subliniem ca nicio schimbare nu va fi posibila in absenta unei viziuni comune despre cum sa arate Lumea post-COVID19.O Lume care sa serveasca si intereselor celor puternici plenar sau macar multidimensional, si ambitiilor de dominatie regionala sau locala a puternicilor exclusiv militar, si ostoirii orgoliilor celor de care depind altii, si drepturile morale ale celor care nu conteaza in Lumea de astazi. Si, mai ales, o Lume care sa faca ce face cu succes actuala ordine mondiala: sa previna un nou razboi mondial.Cum sa se obtina o viziune comuna de asemenea complexitate este o alta discutie.Asa cum nu exista precedent la COVID19, tot asa nu exista precedent la configurarea unei ordini mondiale prin consens universal. Adica, din istorie, nu vom prea gasi modele de urmat in obtinerea unei viziuni comune privind schimbarea in viitorul apropiat a Lumii in care traim. Modelele teoretice ale Lumii, pe care le-am putea folosi in obtinerea unui consens vizionar sunt suficient de diferite, de la o scoala de gandire la alta, si suficient de imprecise pentru a avea vreo relevanta in concret. Ele raman doar expresii ale inteligentei si culturii celor care le-au configurat.Intuitiv, ar fi doar doua proceduri de a gandi cu miez si cu relevanta viitorul Lumii. Unul este procedeul viziunii personificate intr-un lider carismatic mondial si celalalt este procedeul emulatiei populare globale.In ambele variante de procedura globala, guvernele si guvernantii vor avea un rol minor, cu necesitate, din simplul motiv ca ele si ei au acum alocat rolul major planetar, dar pe care fiecare il joaca prost si netalentat, cu rezultatele care se vad. Astfel incat ei sunt una dintre problemele si niciodata solutia la ordinea mondiala actuala.Eu as zice ca mai repede se poate obtine o emulatie populara globala decat sa fie descoperit, acceptat si urmat un lider mondial cu viziune de care sa se indragosteasca intreaga omenire.