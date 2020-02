Minele terestre, oricat de "inteligente" ar fi, tot au menirea sa ucida

Arme oribile si stupide

Irmgard Weisser era verisoara tatalui meu. A murit la 22 august 1950, la doar o zi dupa ce implinise 17 ani. Pe cand planta un pom a atins, probabil, din greseala, o mina germana, ramasa din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Tinerii se mobilizasera atunci in Padurea Neagra pentru a mai repara ceva din ceea ce distrusese conflagratia mondiala, impadurind pe cat posibil tinutul.Evident ca tragicul destin al tinerei din familia mea a potentat furia pe care am simtit-o in momentul in care am aflat ca Donald Trump a decis sa reintroduca minele antipersonal in dotarea armatei americane.Minele antipersonal nu fac doar parte din categoria armelor care provoaca rani infioratoare, dupa cum pot confirma si medicii care au tratat astfel de raniti. Minele terestre sunt si extrem de stupide. Pentru ca in aproape 90 la suta din cazuri, victimele acestor mine sunt civilii, deseori la ani buni distanta de la incetarea conflictului respectiv. Asa cum a fost Irmgard Weisser. Sau, asa cum se intampla inca in Vietnam, Cambodgia, Afganistan, Libia, Nigeria, Columbia sau in tarile din fosta Iugolsavie. Multi dintre cei ucisi sau raniti sunt copii.Un progres il reprezinta Acordul de la Ottawa, semnat in 1997, prin care se interzice folosirea minelor antipersonal. Intre timp, 164 de state au semnat documentul, renuntand la utilizarea acestora dar si ajutand alte tari sa localizeze si indeparteze minele ramase dupa conflictele armate. Efectul este vizibil. Comparativ cu anul 2000, numarul victimelor ucise de acest tip de armament s-a redus la jumatate.SUA, ca si Rusia, China, India si Pakinstanul nu au semnat Acordul de la Ottawa. Dar, in anul 2014, presedintele Obama se angaja sa aplice prevederile reglementate astfel, exceptata fiind doar Peninsula Coreeana. Astfel incat era de asteptat ca Donald Trump, care intre timp il numeste "prieten" pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, sa schimbe directia aleasa de predecesorul sau.Acum, Trump planifica, prin noile mine antipersonal, sa confere "armatei competentele si flexibilitatea necesare pentru a invinge". Washingtonul incearca sa-i convinga pe critici amintind de "inteligenta" armelor evoluate: noile mine devin inofensive dupa 30 de zile si, mai mult chiar, ele pot fi distruse prin comanda de la distanta.Ar fi macar ceva bun in tot raul asta. Dar, nicio arma din istorie nu a functionat pana acum fara erori. Si noul tip de mine va provoca victime. Copii care se joaca. Fermieri care ara pamantul. Sau care vor doar sa planteze pomi. Si fiecare din aceste viitoare victime este o victima nejustificata.Permiteti-mi o ultima remarca personala. Eu insumi am invatat, in timpul stagiului militar din armata germana, in 1980, cum sa amplasez mine. Mi-au ramas in minte doua fraze rostite atunci de comandantul operatiunii: "amplasarea minelor trebuie sa fie mereu ultima solutie. Niciodata nu puteti fi siguri ca nu va trebui sa mai treceti voi insisi prin zona respectiva".Schimbarea de macaz a lui Trump in spatele unui camp minat ar putea reprezenta si pentru el un pericol. Deocamdata sunt doar ceilalti periclitati.