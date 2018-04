Proiectul contra timp al unui tanar de 20 de ani: Sa intervieveze cat mai multi veterani din Al Doilea Razboi Mondial

Ziare.

Tanarul si-a propus sa intervieveze cat mai multi veterani de razboi, pentru a pastra povestile cat mai reale pentru generatiile viitoare. Singura sa problema este ca se afla in criza de timp, avand in vedere varstele celor cu care trebuie sa discute, arata CNN In ultimii patru ani, Rishi Sharma a calatorit in 45 de state americane si in Canada si a stat de vorba cu 870 de veterani de razboi."Ei ne-au oferit lumea pe care o avem. Este cu adevarat uimitor", spune tanarul.In timpul interviurilor, veteranii i-au povestit tanarului despre cele mai dure momente din timpul razboiului, dar si despre cosmarurile care ii impiedicau sa se odihneasca odata intorsi acasa.Pentru misiunea sa, Rishi Sharma a infiintat in 2016 fundatia Heroes of the Second World War si a deschis un cont pentru donatii pentru a-si finanta calatoriile. Pana acum, tanarul a primit 181.000 de dolari.Conform datelor oficiale, 558.000 din 16 milioane de americani care au luptat in Al Doilea Razboi mondial mai erau in viata in 2017. Cei mai tineri dintre acestia au peste 80 de ani, in timp ce cei mai batrani au depasit 100 de ani. Se estimeaza ca in medie 362 dintre ei mor in fiecare zi.