Sahara Occidentala fierbe: Marocul a intrerupt relatiile diplomatice cu Iranul

O "prima livrare de arme a fost recent furnizata Polisario", o miscare separatista saharwi sustinuta de Algeria, printr-un "element" al Ambasadei Iranului la Alger, a declarat unor jurnalisti Nasser Bourita."Marocul dispune de probe irefutabile, de nume identificate si de fapte precise care coroboreaza aceasta complicitate intre Polisario si Hezbollah imporiva intereselor regatului", a declarat seful diplomatiei marocane.Ambasadorul Marocului la Teheran a "parasit marti Iranul, iar eu ii voi cere insarcinatului cu afaceri de la Ambasada Iranului sa paraseasca regatul fara intarziere", a adaugat Bourita.Ministrul a facut aceste declaratii la intoarcerea sa de la Teheran, unde spune ca l-a informat pe omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif cu privire la decizia Marocului.Sahara Occidentala - o intindere desertica de 266.000 kilometri patrati - singurul teritoriu de pe continentul african al carui statut post-colonial nu a fost solutionat, este revendicata de catre Maroc - care detine controlul asupra celei mari parti a acesteia - si de catre Frontul Polisario, care reclama un referendum de autodeterminare.Marocul respinge orice alta solutie in afara unei autonomii sub suveranitatea sa.Un armistitiu a intervenit in 1991, dupa ani de conflict.Vineri, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezolutie prin care indeamna partile in conflict in Sahara Occidentala la "negocieri fara conditii prealabile" si prelungeste cu doar sase luni mandatul Misiunii ONU in vederea organizarii unui referendum in Sahara Occidentala (MINURSO), care expira pe 30 aprilie.Rezolutia prelungeste pana la 31 octombrie aceasta misiune din care fac parte aproximativ 400 de persoane, cu un buget anual de 52 de milioane de dolari (43 de milioane de euro).Ultima runda de negocieri intre Maroc si Frontul Polisario a avut loc in 2008.