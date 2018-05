Suedia trimite prin posta 4,8 milioane de brosuri ca oamenii sa stie ce sa faca in caz de razboi cu Rusia

Incursiunile rusesti

Unde se afla adaposturile? Ce alimente trebuie stocate? In ce surse de informatie sa te increzi? - brosura "In caz de criza sau razboi", tiparita in 13 limbi la solicitarea Guvernului, va fi expediata in perioada 28 mai - 3 iunie catre 4,8 milioane de gospodarii (din zece milioane) in Suedia.In 20 de pagini ilustrate, aceasta brosura scurta enunta amenintarile carora le este expusa tara scandinava: razboi, atentat, atac cibernetic, accidente grave sau catastrofe naturale."Chiar daca Suedia este mai sigura decat multe alte tari (...), amenintarile exista. Este important ca toti sa stie care sunt amenintarile, pentru a se putea pregati", a explicat Dan Eliasson, directorul general al Agentiei suedeze pentru Securitate Civila MSB, in cursul primei prezentari a brosurii, luni, la Stockholm."Un conflict militar in apropiere ne va afecta importurile de marfuri, mai ales alimentare, chiar daca nu se extinde pe teritoriul nostru", a subliniat, pentru AFP, Christina Andersson, insarcinata cu conceperea brosurii, disponibila online.Ultima tiparitura de acest fel, la initiativa autoritatilor, dateaza din 1961, in plin Razboi Rece.Rusia nu este citata in pliant, insa oficiali suedezi se tem de o agresiune, in caz de conflict deschis cu NATO, in vederea taierii caii maritime a Aliantei Nord-Atlantice catre membrii sai baltici.Suedia nu are frontiera terestra cu Rusia, insa cele doua tari sunt riverane la Marea Baltica, iar Moscova dispune de o baza navala la Baltiisk, in regiunea Kaliningrad.In decembrie, Comisia Apararii din care fac parte toate partidele reprezentate in Rikdsag a publicat o carte alba care traseaza orientarile militare ale Suediei in perioada 2021-2025, intitulata "Vointa de rezistenta"."Situatia militara s-a degradat in Europa in ultimii ani. Capacitatile militare ruse cresc si vor continua sa creasca", s-a alarmat la acea vreme presedintele Comisiei Bjorn von Sydow, un fost ministru social-democrat la Apararii.Comisia recomanda sa se investeasca 400 de milioane de euro pe an in modernizarea sistemelor apararii militare si civile, un lucru care sa permita populatiei sa reziste o saptamana cu apa si mancarea stocate, iar tarii sa sustina o blocada timp de trei luni.Suedia - pe al carei teritoriu nu a mai avut loc un conflict armat de peste 200 de ani - nu face parte din NATO, insa face parte din Parteneriatul pentru Pace lansat in 1994 in vederea dezvoltarii cooperarii militare intre Alianta Nord-Atlantica si tarile care nu sunt membre.Temerea reprezentata de Rusia a fost realimentata de incursiunea unui submarin neidentificat in arhipelagul Stockholmului in toamna lui 2014 si de mai multe incursiuni ale unor aeronave ruse in spatiul aerian suedez.Suedezi au declarat luni la Stockholm ca nu se tem de o amenintare rusa, dar ca nu vor sa vorbeasca despre acest lucru in fata camerei de luat imagini.Cu toate acestea, "starea pregatirii Suediei este necesar sa fie imbunatatita, pentru ca traim ca si cum n-ar fi fost niciodata razboi", sublinia Svante Rosing, un septuagenar, un avocat la pensie.La sfarsitul Razboiului Rece, Suedia si-a redus in mod considerabil cheltuielile militare, insa anexarea Crimeei de catre Moscova a schimbat datele problemei.Stockholmul a anuntat la inceputul lui martie ca reintroduce serviciul militar inca din aceasta vara, la sapte ani dupa ce l-a desfiintat, si si-a consolidat fortele pe Insula Gotland, un avanpost expus in cazul unui conflict la Marea Baltica.Regele Carl al XVI-lea Gustaf si premierul Stefan Lofven au prezidat, la Gotland, prima infiintare a unui nou regiment de la al Doilea Razboi Mondial, "un semnal clar" cu privire la prioritatile strategice ale Stockholmului, in opinia ministrului Apararii Peter Hultqvist.