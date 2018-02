Un razboi nuclear e tot mai probabil, declansat intentionat sau accidental, spun expertii: Intrebarea e cand, nu daca!

Ziare.

"Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul Campaniei Internationale pentru Eliminarea Atomice, informeaza publicatia EUObserver.Printre riscurile actuale privind un conflict nuclear se numara criza dintre Administratia Donald Trump si regimul din Coreea de Nord , condus de Kim Jong-Un.Ministrul german de Externe in exercitiu, Sigmar Gabriel, a avertizat ca Europa este expusa riscurilor din cauza "relansarii cursei inarmarii nucleare"."Semnele ca Rusia se reinarmeaza, nu doar conventional, ci si nuclear, sunt evidente. Europa trebuie sa lanseze initiative pentru controlul armamentului", a spus Sigmar Gabriel.Administratia Donald Trump a pledat recent pentru masuri strategice de disuasiune, acuzand Rusia ca dezvolta arsenalul atomic, incercand sa produca inclusiv o torpila subacvatica, intercontinentala, autonoma si invizibila pe radare, care poate transporta ogive termonucleare."Rusia considera Statele Unite si Organizatia Tratatului Nord-Atlantic ( NATO ) drept principalele amenintari la adresa actualelor sale ambitii geopolitice", a anuntat Departamenul american al Apararii in raportul intitulat "Evaluare a Situatiei Nucleare"."Agentia americana pentru Informatii Militare (DIA) estimeaza ca Rusia detine in prezent un arsenal de 2.000 de bombe nucleare nonstrategice, inclusiv rachete cu raza scurta de actiune, bombe neghidate si dispozitive antinavale care pot fi lansate de bombardiere cu autonomie medie.De asemenea, DIA estimeaza ca Rusia are dispozitive nucleare antinavale, rachete antisubmarin si torpile", precizeaza raportul. Specialistii Pentagonului confirma, pentru prima data, ca Rusia "dezvolta o noua torpila subacvatica, intercontinentala, cu ogive atomice si cu propulsie nucleara".