A inceput schimbul de prizonieri dintre Rusia si Ucraina: Regizorul Oleg Sentov si 24 de marinari, printre primii transferati

"Autocarele au parasit inchisoarea Lefortovo in cadrul pregatirilor pentru un schimb de prizonieri", a anuntat postul de stiri Rossia 24. Corespondenti ai AFP au vazut doua masini cu geamuri fumurii parasind inchisoarea de inalta securitate sub protectia politiei.Si agentia Reuters a transmis ca doua autocare cu geamuri fumurii au parasit inchisoarea din Moscova. Nu este clar cati prizonieri vor fi implicati in acest schimb.Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sambata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri, a declarat avocatul sau, citat de Reuters.Mark Feighin, avocatul lui Sentov, a mai scris pe retelele sociale ca toti cei 24 de marinari ucraineni detinuti in stramtoarea Kerchi anul trecut vor fi inclusi in schimb.Primul schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina din 2017 era in desfasurare sambata, cu avioane din ambele tari sosind pe aeroporturile din cele doua capitale, Moscova si Kiev, pentru a-i prelua pe detinuti, potrivit datelor postate pe site-ul flightradar si agentiei de presa Interfax.