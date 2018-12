A murit Liudmila Alexeeva, simbol al rezistentei in Rusia, din vremea URSS pana astazi

Ziare.

Anuntul cu privire la deces a fost facut de presedintele Consiliului consultativ rus pentru drepturile omului, Mihail Fedotov."Alexeeva a murit la ora 16.30 GMT, la un spital din Moscova. Nu se afla pentru prima data in acel spital, medicii au salvat-o de mai multe ori, in situatii foarte dificile. Insa exista situatii in care medicii nu pot face nimic. Este o pierdere imensa pentru miscarea rusa de aparare de drepturilor omului", a precizat Fedotov, potrivit AFP."Pentru toti cei care au apreciat, apreciaza si vor aprecia democratia, Liudmila Mihailovna (Alexeeva) a fost si va fi mereu un simbol al onestitatii si al luptei fara compromisuri pentru drepturile omului", a afirmat si Tatiana Moskalkova, delegata pentru drepturile omului in Rusia, citata de Interfax.Liudmila Alexeeva a fost si unul dintre simbolurile rezistentei in URSS, iar apoi in Rusia.In 1976, ea s-a numarat printre fondatorii Grupului Helsinki din Moscova, ai carui membri au fost de-a lungul anilor arestati si condamnati sau constransi sa traiasca in exil. Din exil, ea a continuat sa ii apere pe opozantii sovietici si a fost un simbol al disidentei. A revenit la Moscova in 1993, dupa destramarea URSS.In ultimii ani, Alexeeva a continuat sa fie activa in lupta pentru drepturile omului.In 2009, ea a primit la Strasbourg premiul Saharov, distinctie acordata de Parlamentul European persoanelor si organizatiilor cate si-au dedicat viata apararii drepturilor omului si libertatii de exprimare.