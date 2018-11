A murit seful spionajului militar rus. De curand, fusese aspru criticat de Putin

Ziare.

"Conducerea Ministerului Apararii al Federatiei Ruse, Statul Major al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse si Directoratul Principal al Statului Major al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse informeaza cu mare tristete ca la data de 21 noiembrie 2018, dupa o boala grava si de lunga durata, seful Directoratului Principal al Statului Major al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, adjunctul sefului Statului Major General al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, general Korobov Igor Valentinovici a decedat la varsta de 63 de ani", se arata intr-un comunicat al ministerului.Korobov a fost numit in aceasta functie in anul 2016, prin decret prezidential, informeaza agentia Tass.Potrivit autoritatilor britanice, ofiteri din cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU) ar fi incercat sa-i ucida pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa, Iulia, in luna martie.Cotidianul Daily Express relateaza ca Igor Korobov s-ar fi imbolnavit brusc dupa ce luna trecuta a fost aspru criticat de presedintele Vladimir Putin in legatura cu "incompetenta profunda" dovedita in cazul Skripal si a altor operatiuni.Predecesorul lui Korobov, Igor Sergun, a murit in mod neasteptat in ianuarie 2016, la varsta de 58 de ani, circumstantele decesului sau fiind neclare, potrivit BBC.