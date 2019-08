Actor rus de teatru, arestat la Moscova pentru ca a jucat rolul unui politist baut

Ziare.

Actorul Dmitry Smolev a fost gasit vinovat ca a discreditat politia rusa si pentru ca a purtat ilegal o uniforma de politist, scrie BBC.In prezent, el face parte din distributia spectacolului "Dyuma" de la Teatrul Sovremennik din Moscova.In clipul de 12 secunde, Smolev apare impleticindu-se si fumand o tigara. El a fost publicat de un blogger pe reteaua de socializare TikTok.Intr-un interviu acordat RT, Smolev a spus ca bloggerul l-a rugat sa joace in clip si i-a dat uniforma de politist pentru rol. Actorul a adaugat ca nu stia unde urma sa fie difuzat acest clip.Teatrul Sovremennik a emis un comunicat in care transmite ca "intelege ca necunoasterea legii (cum s-a intamplat in cazul lui Dmitry Smolev) nu absolva pe nimeni de responsabilitate"."In realizarea acestui clip, artistul si partenerul lui - care l-a publicat in social media - nu au cunoscut, in primul rand, legea, apoi nu s-au obosit sa adauge explicatii filmarii, ceea ce ar fi clarificat ca era vorba despre un rol".Clipul, au mai spus reprezentantii teatrului, era "chiar reusit" si "este pacat ca nu munca din teatru a lui Dmitry Smolev a atras atentia media, ci acest incident".Spectacolul "Duyma", dupa Ivan Okhlobystin, va fi prezentat joi si vineri, in ciuda arestarii lui Smolev, a mai transmis teatrul.