Administratia Putin acuza SUA ca incalca Tratatul INF prin instalarea sistemului balistic in Romania

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a prezentat sambata presedintelui Vladimir Putin situatia Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in contextul deciziei SUA de retragere din acest acord. "Referitor la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, dupa cum stiti, este in vigoare din anul 1988 si avea un termen nedeterminat. Conform informatiilor pe care le avem la dispozitie, Statele Unite au inceput sa incalce acest Tratat din anul 1999, cand au inceput sa testeze drone militare care au caracteristici similare cu cele ale rachetelor terestre de croaziera interzise prin Tratat.Statele Unite au continuat actiunile, folosind rachete balistice pentru testarea sistemului de aparare antiracheta, iar in anul 2014 au inceput instalarea in Europa a sistemelor cu lansare verticala Mk 41. Aceste sisteme sunt compatibile total cu rachetele Tomahawk cu raza medie de actiune", i-a spus Serghei Lavrov lui Vladimir Putin, potrivit stenogramei conversatiei, postata pe site-ul Ministerului rus de Externe."Sunt incalcari clare ale Tratatului INF", a constatat presedintele Vladimir Putin.Serghei Lavrov a continuat: "Sunt incalcari clare ale Tratatului."."O alta problema care ne ingrijoreaza este ca recent, in urma cu un an, Statele Unite, prin Revizuirea doctrinei nucleare in 2018, au fixat obiectivul dezvoltarii unor arme atomice de capacitate mica si este probabil ca rachetele cu raza medie de actiune sa fie utilizate pentru lansarea acestor arme (...) ", a subliniat Lavrov.