Administratia Putin avertizeaza ca monitorizeaza atent o nava militara a SUA, in Marea Neagra

Nava de interventie rapida USS Yuma a ajuns duminica in Marea Neagra, fiind a treia misiune de acest fel."Flota Marii Negre escorteaza nava americana de interventie rapida USS Yuma, care se afla in Marea Neagra", a transmis Centrul de Management al Apararii din cadrul Presedintiei Rusiei, conform publicatiei Express.Fregata rusa Amiral Essen si nava Mirazh, dotata cu rachete, au efectuat exercitii militare in Marea Neagra. "In etapa initiala, echipajele navelor au efectuat pregatiri de lupta si pentru deplasari maritime (...)", a transmis Flota militara rusa a Marii Negre, citata de agentia de presa Tass.Statele Unite trimit frecvent nave militare in Marea Neagra, in cadrul masurilor NATO pentru descurajarea Rusiei.