Administratia Putin recomanda Marii Britanii sa nu ameninte o "putere nucleara" precum Rusia

Ziare.

com

Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis:La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive impotriva Rusiei va fi urmata de o riposta". "Partea britanica trebuie sa fie constienta de acest lucru", a subliniat reprezentanta diplomatica."Ambasada a transmis marti Ministerului britanic de Externe o nota in care a reiterat ca Rusia nu este implicata in incidentul din Salisbury; de asemenea, a fost reiterata disponibilitatea pentru o investigatie comuna", precizeaza misiunea diplomatica.Declaratiile vin in contextul in care, luni seara, Theresa May a afirmat ca ambasadorul rus la Londra a fost convocat pentru a da explicatii daca otravirea a fost "o actiune directa a Rusiei" si i-a dat ultimatum sa raspunda acuzatiilor pana la sfarsitul zilei de marti.Amintim ca, Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei.Cei doi au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.