Afacerea Skripal: Estul Europei, pe aceeasi lungime de unda cu Vestul

Legaturile economice si politice traditionale cu Rusia nu au putut impiedica majoritatea statelor din estul Europei sa expulzeze la randul lor diplomati rusi, dupa masurile similare luate de tarile din vest in urma scandalului Skripal.Daca in cazul tarilor care sunt membre ale UE se poate vorbi de solidaritate cu Marea Britanie, pentru state ca Albania, Ucraina sau Republica Moldova este vorba mai degraba de o dovada de pragmatism politic. Dar masura luata in comun a fost oricum dar nu surprinzatoare.Albania este deja de aproape un deceniu membra NATO si vrea sa grabeasca acum negocierile de aderare la UE. A fost deci pentru Tirana o oportunitate buna de a dovedi un comportament european. Mai ales ca Albania - la fel ca Macedonia sau membra UE Romania, care au expulzat de asemenea diplomati rusi - adopta de multe ori, prin traditie, pozitii anti-ruse.Si fostele republici sovietice Ucraina si Moldova au un dinte impotriva Moscovei. Anexarea Crimeii, agresiunea rusa in estul Ucrainei si prezenta de durata a armatei ruse in regiunea moldoveana separatista Transnistria joaca un rol important in decizia celor doua tari de a se alatura valului de expulzari.Faptul ca UE nu a putut actiona unitar, dupa abtinerile Austriei, Bulgariei si Greciei, arunca mai degraba o umbra asupra intregii actiuni. Si totusi, retinerea catorva tari nu poate sterge impresia ca, dupa ani intregi de actiuni agresive ale Rusiei, tarile democratice din estul si din vestul continentului nostru au gasit in sfarsit un raspuns comun.Nu trebuie sa interpretam excesiv numarul de expulzari operat de fiecare stat in parte: una sau 60, aceste cifre nu conteaza in sine in politica internationala - mult mai importanta este valoarea simbolica a acestor masuri.In valul de expulzari au fost cuprinse inclusiv state ca Ungaria sau Italia, ale caror guverne au avut tot mereu un comportament prietenos fata de Rusia.Cat despre Austria? Noul guvern s-a referit la neutralitatea traditionala a republicii din Alpi. Si la rolul sau indelungat de mediator intre Est si Vest. Prin urmare, Viena a refuzat sa expulzeze diplomati rusi, dar si-a retras ambasadorul de la Moscova.In capitala austriaca se practica in mod traditional umorul subtil, adevaratul sarcasm vienez!In fine, Bulgaria: tara nu mai poate de mandrie pentru ca are ocazia sa se prezinte din perspectiva cea mai europeana posibil in 2018, deoarece detine presedintia semestriala a UE. Dar cu pozitia sa in cazul expulzarilor, Sofia si-a dat cu stangul in dreptul.Relatiile sale traditionale cu Moscova par mai puternice decat solidaritatea europeana. Deloc cel mai bun semnal de la statul care detine presedintia Consiliului European.Din micul grup al celor care au spus NU face parte si Grecia. Se pare ca, la Atena, ajutoarele atat de generoase ale UE nu au putut slabi stransa legatura cu Rusia. Grecia a aratat din nou ca ii place sa jongleze cu alternativa la UE. Dar si cei mai buni jongleri mai gresesc.Am vazut cum a reactionat Rusia - cu masuri in oglinda de expulzare a diplomatilor occidentali. Escaladarea tensiunilor poate fi tinuta insa sub control chiar de Rusia si de al ei proaspat reales presedinte Putin.Rusia ar trebui sa ajute cu adevarat la rezolvarea cazului Skripal, decat sa anunte inchiderea institutului cultural British Council de la Moscova.