Spioana rusa care a reusit sa ajunga pana la Trump a scapat cu 467 de zile de inchisoare si s-a intors la Moscova

📷 Video by Maria #Zakharova:

💬 Maria #Butina is home. Reunion with her father at Sheremetyevo Airport. pic.twitter.com/IczH0U3K4x - MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 26, 2019

Maria Butina, who pleaded GUILTY to conspiracy to work as a foreign agent, tells people gathered to welcome her back to Moscow that "Russians never surrender" 🤦‍♂️ https://t.co/2yQGLkZm9f - Ian Bateson (@ianbateson) October 26, 2019

❗️ Maria #Butina, a #Russian national who spent 467 days in #US prisons on trumped-up charges, has at last returned home, to her homeland. We are sincerely happy to see Maria's reunion with her family and wish her a speedy recovery following the hardships she had endured. pic.twitter.com/TVqzcvLGTR - MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 26, 2019

Ziare.

com

Eliberata vineri din inchisoarea de la Tallahassee, capitala administrativa a Floridei, Maria Butina s-a imbarcat la bordul unui avion la Miami si a aterizat pe aeroportul Seremetievo din Moscova, potrivit AFP."Sunt foarte fericita sa ma intorc acasa. Sunt foarte recunoscatoare tuturor celor care m-au sustinut, cetatenilor rusi care m-au ajutat si mi-au scris scrisori", a declarat ea emotionata reporterilor la aeroport."Multumesc foarte mult Ministerului Afacerilor Externe si diplomatilor care au luptat pentru mine in fiecare zi", a adaugat ea, cu bratele pline de flori si escortata de tatal ei si de purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, veniti sa o intampine.Arestata in iulie 2018, Maria Butina este singura rusoaica vreodata condamnata in cazuri de ingerinta in politica interna americana, desi rolul ei pare sa fi fost limitat.Ea a stabilit legaturi cu National Rifle Association (NRA), puternicul lobby american de arme de foc si foarte apropiat de Partidul Republican. Pentru aceasta ea s-a servit de propria organizatie rusa pentru apararea portului de arme.Contactele sale cu NRA i-au permis sa se apropie de Donald Trump in timpul campaniei prezidentiale din 2016.Ea si-a sustinut intotdeauna nevinovatia.Maria Butina a fost condamnata la 18 luni de inchisoare in aprilie, din care jumatate din pedeapsa a fost recunoscuta ca deja efectuata. Ea a fost acuzata de "conspiratie" pentru "promovarea intereselor Rusiei", dar condamnarea nu se refera decat la neinregistrarea ca agent strain, o cerinta a legii americane.