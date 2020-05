Al treilea medic din Rusia care cade de la etaj, dupa ce s-a plans de lipsa echipamentelor medicale in lupta cu COVID-19

Situatia se agraveaza in Rusia

In acest moment, medicul lupta pentru viata sa, el are mai multe rani la cap. Alaturi de un alt coleg, au realizat o filmare in care au sustinut ca li s-au dat ordine sa lucreze, desi Shulepov fusese testat pozitiv cu COVID-19, relateaza Daily Mail. Medic de ambulanta, Sulepov a fost filmat impreuna cu colegul sau paramedic Alexander Kosyakin, care - cu o zi mai devreme - fusese chemat de politie sub suspiciunea ca ar fi raspandit informatii false dupa ce s-a plans de lipsa echipamentelor de protectie.Practic, el si colegul sau au avertizat despre lipsa de echipamente medicale de protectie in orasul Voronezh. Mai tarziu, intins intr-un pat de spital, Shulepov a filmat un al doilea videoclip in care a retras aceste afirmatii, pe fondul suspiciunilor ca ar fi fost fortat sa faca acest lucru.Sambata, in timp ce era tratat la spitalul raional Novousmanskaya, medicul a cazut de la o fereastra de la etajul doi al unitatii medicale si a suferit fracturi de craniu. El este acum intr-o stare grava.Alte doua femei medic din Rusia au murit recent, dupa ce au cazut de la ferestrele spitalului, pe fondul unor informatii cum caa si-ar fi contestat superiorii din cauza lipsei de echipamente de protectie pentru pacientii cu coronavirus, adauga sursa citata.Rusia a raportat duminica o crestere record a numarului zilnic de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, dupa ce alte 10.633 de persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore, informeaza DPA, preluata de Agerpres. In urma noilor cazuri confirmate, totalul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a ajuns in aceasta tara la 134.600, au precizat autoritatile de la Moscova. In Rusia au fost raportate 1.280 de decese asociate noului coronavirus.Rusia nu a fost foarte afectata in fazele incipiente ale pandemiei, insa numarul cazurilor confirmate a crescut dramatic in ultimele zile, in pofida restrictiilor publice adoptate cu scopul de a limita raspandirea virusului.Aceasta tara a intensificat semnificativ programul de testare a populatiei in ultimele saptamani, iar expertii in domeniu considera ca aceasta decizie ar putea sa explice cresterea considerabila a numarului de infectii depistate.Prim-ministrul Mihail Misustin, care este tratat intr-un spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, se afla intr-o stare stabila, a precizat duminica un purtator de cuvant al Guvernului de la Moscova pentru agentia de presa Interfax.Ministrul Apararii din Rusia a declarat ca noul coronavirus reprezinta "o amenintare majora", dupa ce aproape 3.000 de cazuri de infectare au fost raportate in randul fortelor armate ruse.I.S.