Alexei Navalnii a fost retinut pentru scurt timp in urma unor perchezitii la sediul organizatiei sale

IMPERIU IMOBILIAR

"INCARCERARE ILEGALA" IN ARCTICA

Anchetatori au fortat cu doar cateva minute mai inainte intrarea in sediul FBK cu bormasina si fierastraul electric, potrivit unor inregistrari video difuzate de catre colaboratorii sai.Navalnii a precizat pe Twitter ca anchetatorii erau pe cale sa confiste material apartinand organizatiei.Unul dintre colegii sai a difuzat o fotografie in care opozantul apare asezat jos cu picioarele incrucisate intr-un hol, cu o cafea la picioare si doi polisisti care poarta casti in apropiere.Potrivit lui Navalnii, aceasta interventie are legatura cu refuzul sau repetat de a suprima cea mai populara ancheta anticoruptie - o inregistrare video in care il acuza pe premierul Dmitri Medvedev ca este capul unui imperiu imobiliar si care are 32 de milioane de vizualizari pe YouTube.Medvedev a "creat aproape in mod deschis o retea corupta de fundatii de caritate prin care primeste mita de la oligarhi si isi construieste frenetic palate si locuri de vacanta in toata tara", afirma opozantul in aceasta inregistrare ce dateaza din 2017.Fondul luptei impotriva coruptiei a subliniat, la randul sau, ca perchezitia intervine joi, cand opozantul intentiona sa se exprime pe canalul sau online. "Saptamana trecuta, am avut aproape 1,4 milioane de spectatori", a dezvaluit Leonid Volkov, mana dreapta a opozantului. Autoritatile nu au comunicat cu privire la acest subiect imediat.FBK, aflat la originea multor anchete care denunta fraude si modul de trai al elitelor ruse, a fost clasat anul acesta drept "agent strain", o calificare introdusa de o lege din 2012, care serveste la desemnarea unei organizatii care beneficiaza de finantare din alta tara si care desfasoara o "activitate politica".Acest concept vag si controversat a permis vizarea multor grupuri critice la adresa puterii, in contextul in care "agentii straini" sunt supusi unor importante constrangeri administrative si financiare si fac obiectul unei supravegheri sporite.Fondul luptei impotriva coruptiei a fost vizat de doua valuri masive de perchezitii in toata tara, in septembrie si octombrie, din cauza unei anchete cu privire la "spalare de bani", iar conturile bancare i-au fost blocate.Marti si miercuri, Navalnii si-a exprimat indignarea, pe retele de socializare, fata de "rapirea" unuia dintre colaboratorii sai, Ruslan Saveddinov, in varsta de 23 de ani, arestat la randul sau in urma unor perchezitii si trimis imediat in Arcica pentru a efectua serviciul militar obligatoriu de un an.Opozantul a denuntat o "incarcerare ilegala", iar cativa activisti s-au adunat miercuri si joi in fata sediului Statului Major al fortelor armate, la Moscova, in semn de protest.Sustinatorii lui Navalnii considera ca procedurile care vizeaza organizatia acestuia sunt politice, in contextul in care autoritatile au lansat ancheta cu privire la spalare de bani impotriva FBK in toiul unei contestari, in vara, la Moscova.Aceasta miscare de protest, in favoarea unor alegeri libere, cea mai importanta de la revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, in 2012, a fost reprimata dur de catre politie, iar mai multi manifestanti au fost condamnati la inchisoare cu privire la "violente".Aleksei Navalnii, sustinatorii sai si familiile lor fac cu regularitate obiectul unor retineri, perchezitii si presiuni din partea politiei in toata Rusia.Ziarul de opozitie Novaia Gazeta a anuntat joi ca perchezitii au avut loc la domiciliul de la Moscova al uneia dintre jurnalistele sale, Iulia Martovalieva - intr-un caz separat. Jurnalista a fost retinuta.Ziarul scrie ca aceste perchezitii au legatura cu documente publicate cu privire la retele de contrabanda in regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei.