Alt fost spion rus dezvaluie o tentativa de otravire in Noua Zeelanda si spune ca exista o lista neagra a Moscovei

Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care afirma ca un necunoscut a incercat sa-l otraveasca pe o strada din Auckland in 2006, scrie AFP.Boris Karpicikov a povestit incidentul televiziunii britanice saptamana aceasta, in contextul otravirii unui alt fost spion, Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, victime ale unui atac cu Noviciok, un agent neurotoxic militar de fabricatie rusa, la Salisbury, in sud-vestul Angliei.La vremea respectiva, Karpicikov incerca sa se faca pierdut in Noua Zeelanda. El a povestit ca a observat ca era urmarit pe Queen Street, o mare axa in Auckland, iar apoi a fost abordat de un cersetor."Apoi, am simtit ca mi-a fost aruncat in fata un fel de praf. Iar (cersetorul) s-a indepartat, pur si simplu, pe jos", a declarat el la emisiunea Good Morning Britain.Fostul spion spune ca a ametit imediat si ca in acea seara a facut o eruptie cutanata. El a declarat ca, ulterior, a avut probleme cu sanatatea si a slabit 30 de kilograme in urmatoarele doua luni.Politia neozeelandeza a anuntat ca a deschis o ancheta cu privire la Karpicikov, care a ridicat serviciile de informatii rus si lituanian unul impotriva celuilalt inainte sa fuga in Marea Britanie, la sfarsitul anilor '90."Politia este la curent cu faptul ca domnul Karpicikov s-a aflat in Noua Zeelanda din iunie 2006 in octombrie 2007. Ne examinam arhivele pentru a evalua informatiile pe care le detinem despre domnul Karpicikov. Avand in vederea vechimea dosarului, se pare ca vom avea nevoie de timp sa realizam aceasta evaluare".Fostul spion a mai declarat ca a fost avertizat, inainte de atacul care l-a vizat pe Serghei Skripal, cu privire la faptul ca se aflauPremierul britanic, Theresa May, a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi si o blocare a contactelor bilaterale cu Rusia, dupa ce a declarat Moscova "vinovata" de otravirea fostului spion rus Skripal pe teritoriul britanic.Amintim ca Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, a avertizat, miercuri, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor