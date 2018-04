Ambasada Rusiei critica dur sanctiunile americane. Chiar si-asa, Trump tot vrea sa se intalneasca cu Putin

Ziare.

"Ni se spune ca aceste masuri nu sunt indreptate impotriva poporului rus. Ba sunt", a scris ambasada pe pagina sa de Facebook , denuntand o "noua lovitura data relatiilor ruso-americane", potrivit Agerpres."Sunt sanctionati acum patronii rusi care au refuzat sa joace dupa scenariul Washingtonului", a continuat ambasada, care considera ca Statele Unite au "realizat un nou pas spre distrugerea intreprinderilor libere si concurentei"."In aceste sanctiuni, vedem dorinta Statelor Unite de a diviza societatea rusa. Dar nu va functiona. Sub presiunea externa, tara s-a strans mereu in jurul conducatorului sau", a adaugat misiunea diplomatica, referindu-se la realegerea, cu o majoritate covarsitoare, a lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat, la jumatatea lunii martie.Reamintim ca noile sanctiuni americane vizeaza 38 de persoane si entitati care li se adauga celor 24 deja vizate la jumatatea lui martie ca raspuns la ingerinta electorala si mai multe atacuri cibernetice de care este acuzata Rusia Printre persoanele tintite figureaza sapte "oligarhi", prezentati ca apropiati ai Kremlinului, precum si douasprezece companii pe care acestia le detin sau controleaza, precum si oficiali rusi cu rang inalt si societatea rusa pentru exportul de armament, Rosoboronexport.Citeste siPlanuirea unei intalniri intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin nu va fi afectata de cele mai recente sanctiuni impuse de Statele Unite contra Rusiei, a anuntat vineri Casa Alba, transmite agentia Reuters citata de Mediafax.Purtatorul de cuvant Sarah Sanders a declarat ca oficialii americani inca iau in considerare o intrevedere oficiala a presedintelui american cu Vladimir Putin."Asa cum a mentionat si presedintele, acesta isi doreste sa aiba o relatie buna cu Rusia, dar acest lucru depinde si de actiunile rusilor", a declarat aceasta.Totusi, noile sanctiuni ar putea afecta economia Rusiei, in principal sectoarele financiar si energetic, masurile fiind parte a eforturilor Washingtonului contra Moscovei din cauza presupuselor infgerinte in scrutinul prezidential american din 2017.