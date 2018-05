Ambasada Rusiei promoveaza un articol in care Romania e criticata ca n-a trimis pe nimeni la receptia de 9 mai

Ziare.

"Incredibila si de neinteles atitudinea demnitarilor romani fata de evenimentele organizate de Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti! Mai exact,, de cand SUA si statele UE au decis, fara probe, ca Rusia e vinovata pentru revolta din Donbas si pentru decizia exprimata prin referendum de locuitorii Crimeei de a reveni la patria mama.Fara ca Rusia sa aduca vreun afront Romaniei, autoritatile tarii noastre au decis sa adopte o atitudine nepotrivita diplomatic, dar si paguboasa din multe puncte de vedere. Aceeasi atitudine a fost remarcata si aseara, cand la Ambasada Rusiei a fost organizata receptia in onoarea zilei de 9 mai 1945, Ziua Victoriei impotriva Fascismului - sau, cum spun rusii, Ziua Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei", scrie Dumitru Dragomir, semnatarul articolului publicat de Sputnik.md si preluat pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la Bucuresti.In schimb, ambasadorul SUA, Hans Klemm, este laudat pentru "lectia de comportament" pe care a dat-o in calitate de "oaspete de seama", alaturi de gazda, Valeri Kuzmin, ambasadorul rus la Bucuresti."Aseara, amandoi diplomatii s-au intretinut cordial cu invitatii, intr-o atmosfera de profund respect pentru evenimentul aniversat, dar si de consideratie reciproca. Practic,- e despre felul in care stii sa te repecti pe tine - om politic sau inalt reprezentant al statului - comportandu-te la nivelul corespunzator demnitatii incredintate.Cu aceasta exceptie a demnitarilor romani, receptia de aseara s-a bucurat de o larga si alesa participare - din partea corpului diplomatic acreditat la Bucuresti, a oamenilor de cultura romani, a mediului de afaceri, a unei parti a mass media", se mai arata, printre altele, in articolul citat.Miercuri, aproape toti demnitarii romani au fost prezenti la receptia organizata la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Europei.