Ambasadorii tarilor care au expulzat diplomati rusi in cazul Skripal, inclusiv Romania, au fost convocati la MAE rus

Printre cei convocati se numara si un, scrie DPA."La 30 martie au fost convocati la MAE rus sefii misiunilor diplomatice ale mai multor tari care au intreprins actiuni neprietenoase fata de Federatia Rusa in semn de 'solidaritate' cu Marea Britanie in asa-numitul 'caz Skripal'.", mentioneaza diplomatia rusa.Potrivit agentiei de presa TASS, la sediul MAE rus din piata Smolenskaia din Moscova au sosit deja ambasadorii Germaniei, Frantei, Poloniei, Italiei, Cehiei, Ucrainei, Olandei.Anterior, a fost vazut iesind din cladirea Ministerului de Externe rus ambasadorul Marii Britanii, Laurie Bristow, dar nu a dezvaluit scopul vizitei.Luni, 16 tari din Uniunea Europeana, precum si Statele Unite, Canada, Norvegia, Ucraina si alte cateva state au anuntat expulzarea de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia la Salisbury (in sud-vestul Angliei).Ulterior, la aceasta actiune au aderat si alte tari.In total, in cadrul acestei masuri de retorsiune coordonata a Occidentului, fara precedent chiar si in perioada Razboiului rece