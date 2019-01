Americanul acuzat de spionaj si arestat la Moscova mergea la nunta unui prieten

Ziare.

El se afla impreuna cu alti invitati la celebrarea acestei casatorii in hotelul Metropol din Moscova cand a disparut, a precizat fratele sau David pentru CNN."Nu pot exista indoieli cu privire la nevinovatia sa", sustine familia sa pe Twitter.Paul Whelan este vizat de o ancheta penala, a declarat FSB, Serviciul rus de securitate interna. Codul penal rusesc sanctioneaza spionajul cu pedepse la inchisoare intre 10 si 20 de ani.Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca Moscova l-a informat despre aceasta arestare si a cerut ca Whelan sa poata beneficia de o vizita consulara, potrivit prevederilor Conventiei de la Viena.Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri eliberarea imediata a fostului militar, care a servit in Irak.Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat, luni, retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj."La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean nord-american, Paul Whelan, in timp ce acesta realiza activitati de spionaj", a informat FSB intr-un comunicat de presa.Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a adaugat ca impotriva lui Whelan s-a deschis un proces penal in virtutea articolului 276 din codul penal care se refera la activitati de spionaj.