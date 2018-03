Angela Merkel si Donald Trump sunt "ingrijorati" de armele "invincibile" ale Rusiei

Ziare.

"Cancelarul (german) si presedintele (american) sunt ingrijorati de ultimele declaratii ale presedintelui rus (Vladimir) Putin asupra dezvoltarii armamentului sau si a consecintelor lor asupra eforturilor de control international al sistemelor de armamente", a indicat vineri cancelaria germana intr-un comunicat.Intr-un discurs despre starea natiunii in Parlamentul rus, Vladimir Putin a surprins joi enumerand timp de aproape o ora ultimele tipuri de arme de inalta tehnologie ale Rusiei, recurgand la imagini de sinteza, infografice si inregistrari video.El a prezentat astfel noi tipuri de rachete de croaziera cu "raza nelimitata" de actiune si hipersonice, minisubmarine cu propulsie nucleara si o arma laser "despre care este prea devreme pentru a se prezenta detalii".Washingtonul a reactionat, acuzand Moscova de "incalcarea directa" a tratatelor internationale semnate de Rusia, intre care Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), semnat de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov in 1987.SUA acuza, de asemenea, Rusia de modernizarea unui arsenal de 2.000 de arme nucleare tactice, ocolind obligatiile ce-i revin prin noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (START), care cuprinde doar armele strategice si serveste drept baza pentru doctrina de descurajare.Acest tratat, intrat in vigoare in 2011, prevede o reducere cu 30% a numarului de ogive nucleare detinute de cele doua superputeri atomice - ele singure concentrand peste 90% din armele de acest tip - si verificari reciproce mai transparente.